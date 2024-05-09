Жіночі короткі куртки: вибираємо універсальну демісезонну модель

Якісна демісезонна куртка — це модель, добре адаптована до мінливої погоди, призначена для носіння навесні та восени.

Хороша демісезонна куртка — це справжній порятунок у дні, коли температура непередбачувана і змінюється по кілька разів. Така куртка захищає від вітру, холоду, спеки та опадів, даруючи комфорт за різних погодних умов. А якщо під час купівлі врахувати модні тенденції, то вона стає ще й стильним аксесуаром, який ефектно доповнює образ.

Особливості демісезонної куртки

Якісна демісезонна куртка — це модель, добре адаптована до мінливої погоди, призначена для носіння навесні та восени. Вона легша за зимову куртку, але тепліша за літню, добре захищає від вітру. Демісезонна куртка якісно пропускає повітря, що забезпечує оптимальну вентиляцію, запобігає спітнінню та дискомфорту. А якщо обрати модель з водовідштовхувальними властивостями, то такий виріб врятує й від дощу.

Якими бувають демісезонні куртки?

Обираючи модель куртки, важливо пам’ятати, що вона має відповідати не тільки погоді та сезону, а й вашому стилю. На щастя, в магазинах представлено безліч моделей на будь-який смак та колір, за допомогою яких можна створити чимало модних образів.

Стьобані куртки

Легкі та зручні моделі, силіконовий наповнювач яких добре зберігає тепло. У продажі є багато стьобаних курток різних кольорів та з різноманітними узорами, завдяки чому можна легко підібрати модель під свій стиль.

Легкі пуховики

Під час купівлі зверніть увагу, щоб це була демісезонна, а не зимова модель. В теплішу погоду такий пуховик можна носити з джинсами та лонгслівом, а коли стає холодніше — зі светром.

Джинсові куртки

Актуальна класика, яку пропонує Levi's та інші відомі бренди. У теплі дні джинсові куртки можна носити зі штанами або сукнями. Якщо ж надворі прохолодно, їх можна зручно поєднувати зі світшотами.

Дощовик

Навесні та восени треба в будь-який момент бути готовим до дощу. Тягати з собою парасольку незручно, а ось дощовик — це те, що треба. Такі куртки створені зі спеціальної мембранної тканини, яка відштовхує воду і захищає від промокання. Дощовики бувають різного крою та фасону, тож ви обов’язково знайдете модель, яка вдало доповнить ваш гардероб.

Куртка із софтшел-матеріалів

Такі куртки шиють із тканини з багатошаровою конструкцією, де зверху нейлон, а знизу фліс. Вони добре зігрівають, захищають від негоди та дрібного дощу. Але якщо є ризик потрапити під зливу, краще придбати дощовик.

Моделі з натуральної шкіри або екошкіри

Щільний матеріал таких курток добре захищає як від вітру, так і низьких температур, а якщо обробити їх спеціальним засобом, то й від дощу. Короткі демісезонні куртки чудово поєднуються з сукнями, джинсами, черевиками.

Тренч

Тренч — це різновид плаща, що має елегантний і стильний вигляд. Такий виріб добре зігріває в прохолодну погоду, захищає від вітру та невеликого дощу.

Як вибрати демісезонну куртку

У вашому гардеробі має бути хоча б одна коротка куртка, яку можна буде одягнути за різної погоди та обставин, а також упродовж більш як одного сезону. Обираючи модель, зверніть увагу на такі аспекти:

Бренд. Відомі компанії дбають про якість своєї продукції, тому контролюють кожен етап виробництва. Придбавши брендову куртку, ви можете бути певні, що наповнювач у ній якісний, а всі шви добре прошиті.

Матеріал. Якщо потрібен дощовик, купуйте моделі, пошиті з мембранної тканини. Якщо ж ви шукаєте куртку для сонячної погоди, зверніть увагу на вироби з джинсової тканини.

Посадка. Оскільки куртка демісезонна, варто купити модель вільного крою або оверсайз, щоб під неї можна було вдягнути теплу кофту.

Капюшон. У випадку демісезонної куртки краще взяти модель з капюшоном, який захистить голову від вітру, дощу та низької температури.

Кишені. Переконайтеся, що в куртці є зручні кишені, в які можна покласти ключі, хустинку чи інші дрібниці.

Вибирайте куртку, враховуючи вміст свого гардероба. Вона має поєднуватися з іншими вашими речами, підкреслювати вашу індивідуальність і стиль.