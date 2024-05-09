Женские короткие куртки: выбираем универсальную демисезонную модель

Качественная демисезонная куртка — это модель, предназначенная для ношения весной и осенью, которая хорошо адаптирована к меняющейся погоде.

Хорошая демисезонная куртка — настоящее спасение в дни, когда температура непредсказуема и меняется по нескольку раз. Она защищает от ветра, холода, жары, осадков, предоставляя комфорт в разных погодных условиях. А если при покупке учитывать тенденции моды, становится стильным аксессуаром, который эффектно дополняет образ.

Особенности демисезонной куртки

Качественная демисезонная куртка — это модель, предназначенная для ношения весной и осенью, которая хорошо адаптирована к меняющейся погоде. Она легче зимней куртки, но теплее летней, защищает от ветра. Модель хорошо пропускает воздух, что обеспечивает вентиляцию, предупреждает потение и дискомфорт. Если выбрать модель с водоотталкивающими свойствами, изделие также спасет от дождя.

Какими бывают демисезонные куртки?

Выбирая модель, важно помнить, что куртка должна соответствовать не только погоде и сезону, но и стилю. К счастью, в магазинах представлено множество изделий на любой вкус и цвет, с помощью которых можно создать немало модных образов.

Стеганые куртки

Легкие, удобные модели, силиконовый наполнитель хорошо сохраняет тепло. В продаже много стеганых курток разных узоров и расцветок, поэтому можно легко подобрать модель под свой стиль.

Легкие пуховики

При покупке обратите внимание, чтобы это была демисезонная, а не зимняя модель. В более теплую погоду пуховик можно носить с джинсами и лонгсливом, а когда похолодает, надеть свитер.

Джинсовые куртки

Актуальная классика, что выпускает Levi's и другие известные бренды. В более теплые дни джинсовые куртки можно носить со штанами, под платье. В прохладную погоду они удобно сочетаются со свитшотом.

Дождевик

Весной и осенью надо быть в любой момент готовым к дождю. Зонт таскать с собой неудобно, а вот дождевик — то, что надо. Такие куртки созданы из специальной мембранной ткани, которая отталкивает воду и не дает промокнуть. Они бывают разного кроя и фасона, поэтому обязательно найдете куртку, что впишется в ваш гардероб.

Куртка из софтшелл-материалов

Модели шьют из ткани многослойной конструкции, где сверху нейлон, снизу флис. Они греют, защищают от непогоды, моросящего дождика. Но при риске попасть под ливень лучше купить дождевик.

Модели из натуральной или экокожи

Плотный материал хорошо защищает как от ветра, так и низких температур, а если обработать специальным средством, то и от дождя. Короткие демисезонные куртки хорошо сочетаются с платьем, джинсами, ботинками.

Тренч

Тренч — разновидность плаща, выглядит элегантно и стильно. Изделие хорошо согревает в прохладную погоду, защищает от ветра и небольшого дождя.

Как выбрать демисезонную куртку

В вашем гардеробе должны быть хотя бы одна короткая куртка, которая будет подходить для разной погоды и случаев, а носить можно больше одного сезона. Выбирая модель, обратите внимание на такие факторы:

Бренд. Проверенные компании заботятся о качестве своей продукции, поэтому каждый этап производства контролируется. Купив брендовую куртку, вы можете быть уверены, что наполнитель качественный, все швы хорошо прошиты.

Материал. Если нужен дождевик, покупайте модели, пошитые из мембранной ткани. Когда ищете изделие для солнечной погоды, присмотритесь к джинсовой ткани.

Посадка. Поскольку куртка демисезонная, купите модель свободного кроя или оверсайз, чтобы можно было надеть под нее теплую кофту.

Капюшон. Для демисезонной куртки лучше взять куртку с капюшоном, который защитит голову от ветра, дождя, низкой температуры.

Карманы. Не забудьте убедиться, что есть карманы, куда можно положить ключи, носовой платок, другие мелочи.

Выбирайте куртку с учетом своего гардероба. Она должна сочетаться с вашими вещами, подчеркивать индивидуальность и стиль.