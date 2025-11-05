Перший заступник голови Херсонської обласної ради та депутат від політичної партії Слуга народу Юрій Соболевський задекларував офіційну зарплату у розмірі близько 60 000 гривень на місяць. Водночас донька та дружина посадовця їздять на дорогому авто вартістю понад $70 000 та активно подорожують, не маючи офіційних заробітків. Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Донька посадовця, студентка і помічниця народного депутата, регулярно показує у соцмережах розкішний спосіб життя. Вона публікує фотографії відпочинку за кордоном, іноді – разом з матір'ю. Обидві жінки керують автомобілем Volkswagen Touareg 2020 року, який відсутній у декларації чоловіка.

Згідно з розслідуванням, авто оформлене на тестя чиновника Андрія Борисенка, який офіційно заробив за понад 20 років близько 618 000 грн і отримував пенсію в середньому 6000 грн на місяць. Вартість автомобіля на момент купівлі становила близько 2 млн грн. Чоловік пояснив, що машину придбав на заощадження і за допомоги дітей. Він підтвердив, що користується нею переважно його дочка.

У 2018 році дружина чиновника, Олена Соболевська, тоді – головна спеціалістка одного з відділів Нацкомфінпослуг, зазначила, що спільні заощадження подружжя становили 230 000 грн. Наступного, 2019 року, Соболевський став радником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та очолив відділ у Держгеокадастрі.

Того самого року в декларації посадовця з’явилися $50 000, €40 000 та майже 1 млн грн готівкою, яких не було зазначено у попередніх деклараціях. Також у 2019 році він придбав майнові права на квартиру в одному з київських житлових комплексів за понад 600 000 грн, а також задекларував додаткові витрати у розмірі 300 000 грн.

Таким чином, за підрахунками журналістів, загальне зростання статків родини за цей рік без пояснення походження коштів склало понад 3,5 млн грн.

Під час повномасштабної війни родина нардепа виїхала за кордон — до Німеччини, де проживала певний час у місті Аугсбург. У соцмережах донька публікувала фото з Франції, Австрії, Чехії та Туреччини, але найбільше – з Німеччини. Водночас у декларації посадовця немає інформації про користування або оренду житла за кордоном.

Попри показ елітного способу життя донькою й дружиною, представник Слуги народу заявив, що всі його статки задекларовані. Він додав, що закордонної нерухомості родина не має.

"Стосовно вілл і мільйона доларів – у мене немає жодної нерухомості поза межами України. Усі мої статки задекларовані. І в дружини немає вілли, додам. Як посадова особа місцевого самоврядування в своїй декларації вказую і її статки", – таким чином він прокоментував в одному з інтерв'ю наявність майна.