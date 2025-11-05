Первый заместитель председателя Херсонского областного совета и депутат от политической партии Слуга народа Юрий Соболевский задекларировал официальную зарплату в размере около 60 000 гривен в месяц. При этом дочь и жена чиновника ездят на дорогом авто стоимостью более $70 000 и активно путешествуют, не имея официальных заработков. Об этом говорится в расследовании "Схем".

Дочь чиновника, студентка и помощница народного депутата, регулярно показывает в соцсетях роскошный образ жизни. Она публикует фотографии отдыха за границей, иногда – вместе с матерью. Обе женщины управляют автомобилем Volkswagen Touareg 2020 года, который отсутствует в декларации мужа.

Согласно расследованию, авто оформлено на тестя чиновника Андрея Борисенко, который официально заработал за более 20 лет около 618 000 грн и получал пенсию в среднем 6000 грн в месяц. Стоимость автомобиля на момент покупки составляла около 2 млн грн. Мужчина объяснил, что машину приобрел на сбережения и при помощи детей. Он подтвердил, что пользуется ею преимущественно его дочь.

В 2018 году жена чиновника, Елена Соболевская, тогда – главный специалист одного из отделов Нацкомфинуслуг, отметила, что общие сбережения супругов составляли 230 000 грн. В следующем, 2019 году, Соболевский стал советником председателя Кировоградской областной государственной администрации и возглавил отдел в Госгеокадастре.

В том же году в декларации чиновника появились $50 000, €40 000 и почти 1 млн грн наличными, которые не были указаны в предыдущих декларациях. Также в 2019 году он приобрел имущественные права на квартиру в одном из киевских жилых комплексов за более чем 600 000 грн, а также задекларировал дополнительные расходы в размере 300 000 грн.

Таким образом, по подсчетам журналистов, общий рост состояния семьи за этот год без объяснения происхождения средств составил более 3,5 млн грн.

Во время полномасштабной войны семья нардепа выехала за границу – в Германию, где проживала некоторое время в городе Аугсбург. В соцсетях дочь публиковала фото из Франции, Австрии, Чехии и Турции, но больше всего – из Германии. В то же время в декларации чиновника нет информации о пользовании или аренде жилья за рубежом.

Несмотря на показ элитного образа жизни дочерью и женой, представитель Слуги народа заявил, что все его доходы задекларированы. Он добавил, что зарубежной недвижимости семья не имеет.

"Относительно вилл и миллиона долларов – у меня нет никакой недвижимости за пределами Украины. Все мое состояние задекларировано. И у жены нет виллы, добавлю. Как должностное лицо местного самоуправления в своей декларации указываю и ее состояние", – таким образом он прокомментировал в одном из интервью наличие имущества.