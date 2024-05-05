Мадонна дала найбільший концерт у кар'єрі: шоу в Ріо зібрало 1,6 млн глядачів – фото

Фото: EPA / Antonio Lacerda

Американська співачка Мадонна у суботу, 5 травня, провела фінальний концерт в рамках туру Celebration. На безплатне шоу, яке відбулось на пляжі Копакабана у Ріо-де-Жанейро, зібралось близько 1,6 млн глядачів, пише Reuters.

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Багато глядачів приходили на пляж за кілька годин і навіть днів до концерту, щоб зайняти хороші місця. Крім того, глядачі спостерігали за шоу з десятків яхт та із квартир сусідніх будинків.

Концерт 65-річної співачки тривав близько двох годин.

Фото: EPA / Antonio Lacerda

Фото: EPA / Antonio Lacerda

Фото: EPA / Antonio Lacerda

Фото: EPA / Antonio Lacerda

Влада Ріо-де-Жанейро витратила на концерт близько 20 млн реалів ($4 млн), ще частину витрат оплатили приватні спонсори. При цьому, за оцінками влади, шоу може принести економіці міста близько 300 млн реалів ($59 млн).

Видання Deadline вказує, що на Копакабані не вперше проводять такі великі концерти. У 2006 році Rolling Stones виступили перед натовпом з 1,2 млн шанувальників, а у 1994 році Род Стюарт дав там найбільший в історії рок-концерт, який зібрав до 4 млн людей.

Попередній рекорд Мадонни – 130 000 глядачів у Парижі у 1987 році.