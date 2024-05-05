Мадонна дала самый большой концерт в карьере: шоу в Рио собрало 1,6 млн зрителей – фото

Фото: EPA / Antonio Lacerda

Американская певица Мадонна в субботу провела финальный концерт в рамках тура Celebration. На бесплатное шоу, состоявшееся на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, собралось около 1,6 млн зрителей, пишет Reuters.

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Многие зрители приходили на пляж за несколько часов и даже дней до концерта, чтобы занять хорошие места. Кроме того, зрители наблюдали за шоу из десятков яхт и квартир соседних домов.



Концерт 65-летней певицы длился около двух часов.

Фото: EPA / Antonio Lacerda

Фото: EPA / Antonio Lacerda

Фото: EPA / Antonio Lacerda

Фото: EPA / Antonio Lacerda

Власти Рио-де-Жанейро потратили на концерт около 20 млн реалов ($4 млн), еще часть расходов оплатили частные спонсоры. При этом, по оценкам властей, шоу может принести экономике города около 300 млн реалов ($59 млн).

Издание Deadline указывает, что на Копакабане не впервые проводят такие большие концерты. В 2006 году Rolling Stones выступили перед толпой из 1,2 млн поклонников, а в 1994 году Род Стюарт дал там самый большой в истории рок-концерт, собравший до 4 млн человек.

Предыдущий рекорд Мадонны – 130 000 зрителей в Париже в 1987 году.