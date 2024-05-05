Мадонна дала самый большой концерт в карьере: шоу в Рио собрало 1,6 млн зрителей – фото
Американская певица Мадонна в субботу провела финальный концерт в рамках тура Celebration. На бесплатное шоу, состоявшееся на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, собралось около 1,6 млн зрителей, пишет Reuters.
Концерт 65-летней певицы длился около двух часов.
Власти Рио-де-Жанейро потратили на концерт около 20 млн реалов ($4 млн), еще часть расходов оплатили частные спонсоры. При этом, по оценкам властей, шоу может принести экономике города около 300 млн реалов ($59 млн).
Издание Deadline указывает, что на Копакабане не впервые проводят такие большие концерты. В 2006 году Rolling Stones выступили перед толпой из 1,2 млн поклонников, а в 1994 году Род Стюарт дал там самый большой в истории рок-концерт, собравший до 4 млн человек.
Предыдущий рекорд Мадонны – 130 000 зрителей в Париже в 1987 году.
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