Висока зарплата – не перевага. На які вакансії найменший попит в Україні: аналіз OLX

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За даними Держстату, у другому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні склала 20 964 грн. Однак, за даними наданого LIGA.net аналізу OLX Робота, станом на жовтень цього року спеціальності з найменшою кількістю відгуків пошукачів на вакансію передбачають зарплату вище середньої.

У звіті йдеться, що через війну, мобілізацію та виїзд людей за кордон в Україні виникла криза на ринку праці.

Так, у жовтні 2024 року найбільше труднощів на OLX Робота було з пошуком конструкторів для виробництва. На 39 вакансій подали лише 60 відгуків. Хоча середня зарплата у цій сфері вище середньої – 28 750 грн.

На другому місці – стоматологи. На 110 вакансій було лише 197 відгуків, а зарплата у середньому становить 30 000 грн.

Другий рік поспіль важко знайти й автоелектриків. На 149 вакансій було 296 відгуків. Середня зарплата – 35 000 грн, що значно більше за середню в країні. Торік автоелектрики отримували близько 27 500 грн.

У сфері краси та здоров’я теж є суттєвий брак кадрів. Наприклад, на 107 вакансій тренера було 290 відгуків. Зарплата у середньому – 17 500 грн.

Ще одна проблема у виробництві – пошук технологів. На 67 вакансій було 204 відгуки. Медіанна зарплата – 22 500 грн.

В OLX Робота пояснюють, що хоча зарплати для багатьох з цих спеціальностей досить конкурентні, вакансії не мають великої зацікавленості серед пошукачів. Це може бути пов'язано зі специфічними вимогами до кваліфікації, умовами праці та загальною ситуацією на ринку.

Водночас це створює можливості для фахівців цих професій, адже менша конкуренція серед кандидатів дозволяє обрати кращі варіанти працевлаштування.