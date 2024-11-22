Высокая зарплата – не преимущество. На какие вакансии наименьший спрос: анализ OLX

Меньше отзывов на вакансии конструкторов и стоматологов

Фото: Depositphotos

По данным Госстата, во втором квартале 2024 года средняя зарплата по Украине составила 20 964 грн. Однако, по данным предоставленного LIGA.net анализа OLX Работа, по состоянию на октябрь этого года специальности с наименьшим количеством отзывов соискателей на вакансию предусматривают зарплату выше средней.

В отчете говорится, что из-за войны, мобилизации и выезда людей за границу в Украине возник кризис на рынке труда.

Так, в октябре 2024 года больше всего трудностей на OLX Работа было с поиском конструкторов для производства. На 39 вакансий подали всего 60 отзывов. Хотя средняя зарплата в этой сфере выше средней – 28 750 грн.

На втором месте – стоматологи. На 110 вакансий было всего 197 отзывов, а зарплата в среднем 30 000 грн.

Второй год подряд трудно найти и автоэлектриков. На 149 вакансий было 296 отзывов. Средняя зарплата – 35 000 грн, что значительно больше средней по стране. В прошлом году автоэлектрики получали около 27 500 грн.

В сфере красоты и здоровья тоже существенная нехватка кадров. К примеру, на 107 вакансий тренера было 290 отзывов. Зарплата в среднем – 17 500 грн.

Еще одна проблема в производстве – поиск технологов. На 67 вакансий было 204 отзыва. Медианная зарплата – 22 500 грн.

В OLX Работа объясняют, что хотя зарплаты для многих из этих специальностей достаточно конкурентные, вакансии не имеют большого интереса среди соискателей. Это может быть связано со специфическими требованиями к квалификации, условиями труда и общей ситуацией на рынке.

Кроме того, это создает возможности для специалистов этих профессий, ведь меньшая конкуренция среди кандидатов позволяет выбрать лучшие варианты трудоустройства.