Керівник фонду ЦВЗ: Не час зупинятися. Адже ворог продовжує атакувати наші країну та інфраструктуру

БО "Центр волонтерства та захисту", яка створена у 2022 році, за майже два роки повномасштабної війни, з великого волонтерського руху трансформувалася в системний гуманітарний хаб України. Сьогодні ЦВЗ – це сім логістичних центрів; десяток проєктів допомоги з медичного, гуманітарного, будівельного напрямів; це унікальний стратегічний проєкт розвитку благодійності "Миланка"; це ряд дружніх міжнародних донорських фондів; це колектив українських волонтерів з бізнесу та іноземців. Стратегія ЦВЗ на найближчі роки – системний розвиток проєктів, які згенеровані потребами фронту та громадами деокупованих територій і засадничий розвиток напряму волонтерства в Україні.

Спеціалізація та систематизація допомоги

Керівник ЦВЗ Андрій Немировський підкреслює, що 2023 рік став переломним для українських благодійних організацій, які вирішили займатись діяльністю в довгу. Час хаотичних постачань гуманітарної допомоги із закордону закінчився. Почалась ретельна робота з аналізу потреб та можливостей, розвитку логістики, системна робота зі світовими донорами та організація моделі діяльності, яка дозволяє працювати в майбутньому.

Тисячі кілометрів наїздила команда фонду ЦВЗ в прифронтові області України протягом 2023 року. Ці зусилля мали вирішальне значення для розуміння фондом потреб, оперативного їх корегування, об’ємів закупівель, контролю доставки та систематизації допомоги для цивільного населення громад, яке постраждало від війни. Особиста залученість до поїздок менеджменту ЦВЗ та керівників проєктів, дала можливість пріоритизувати проєкти, сфокусуватись на найнеобхіднішій допомозі, оперативно залучати донорів та по багатьох проєктах створити колаборації з міжнародними організаціями.

Цьогоріч фондом створено ряд ключових проєктів, які сформували спеціалізацію ЦВЗ та вивели допомогу на системний рівень. Це проєкти "Цивільна аптечка" (допомога ліками мешканцям прифронтових та деокупованих регіонів, де аптеки відсутні. 30 000 людям надано допомоги ліками) та "Перша допомога", "Продуктовий" та "Дитячий набір", "Відбудова" та стратегічний проєкт – "Миланка", який стартує у 2024 році. А також велика кількість ситуативної допомоги, запити на яку приходять від місцевої влади та громадян певного прифронтового регіону. В цифрах 2023 рік для фонду – 248 вантажів гуманітарної допомоги на суму 445 млн грн.

Проєкти гуманітарного профілю

Ключовим гуманітарним проєктом ЦВЗ є проєкт опіки над громадянами, житло яких було знищено ворогом. Створено будинки-прихистки, де змогли знайти притулок вже 8 тис. осіб. Є сім’ї, які другий рік проживають в цих будинках, фонд надає їм різну гуманітарну допомогу, вони, своєю чергою, на волонтерських засадах, допомагають розвиткові львівського хабу. Окремо фонд опікується одинокими матусями з дітьми, які були евакуйовані з окупованих територій. Допомога фонду для цієї категорії громадян – максимальна, адже вони втратили все і не мають елементарних засобів для існування.

В цьому році ЦВЗ започаткував новий проєкт хабу у місті Жовті Води для громадян, які відмовляються виїжджати зі Сходу країни. Їм надається допомога: харчовими наборами, медичними препаратами, проводяться культурні заходи для дітей, які дають можливість розвиватись і відчувати підтримку. На День Незалежності фонд для дітей провів серію майстер-класів, подарував шкільний інвентар, книги для бібліотек. Окремо для цих діток були організовані стоматологічні послуги.

Проєкти медичного профілю

Частина місії Фонду – збереження та покращення здоров’я громадян. Тому значна увага фондом приділяється розвитку гуманітарних проєктів медичного напряму. Ними опікується членкиня наглядової ради "ЦВЗ" Маріанна Білик — медик за освітою, яка з перших днів війни їздить в найвіддаленіші куточки деокупованих територій. Один із перших медичних проєктів фонду, який продовжує існувати вже два роки – "Цивільна аптечка". Це ліки, які фонд системно постачає в прифронтові області і якими здебільшого користується старше покоління. В цьому році ЦВЗ почав опікуватися ключовими медичними закладами Донеччини: міст Краматорська, Костянтинівки, Курахове та Покровська. Спектр допомоги — реабілітаційне обладнання, реанімаційні ліжка, хірургічні інструменти, медикаменти. Лікарка Маріанна Білик зазначає: "Велику надію в медичному забезпеченні ми покладаємо на співробітництво з міжнародними фондами. Потреби зростають, нам потрібна системна допомога".

Проєкт 2023 року – "Відбудова"

"Якщо ми сьогодні не допоможемо людям, які повертаються в рідні місця, відбудувати оселі — завтра ці села будуть пусті. Ми повинні допомогти людям підготувати свої домівки до зими, інакше ті будуть знищені морозами.", – підкреслює керівник ЦВЗ Андрій Немировський і наголошує, що саме з такою проблемою більшість мешканців прифронтових регіонів до фонду звертаються. Так з’явився проєкт "Відбудова", який координує сьогодні волонтер ЦВЗ, керівник напряму Сергій Говда. На сьогодні фонд надав допомоги матеріалами для відновлення понад 500 житлових будинків громадянам Харківщини та Херсонщини. Відремонтовані школи в Борозенській територіальній громаді (Херсонська обл.), та села Слабунівка (Ізюмський р-н, Харківської обл.). В кооперації з ГО "БУР" продовжується відбудова у прифронтовому регіоні шпиталю для лікування всіх поранених на 1,2 тис. кв. м". В перспективі проєкти з відновлення ряду соцоб’єктів Харківщини, де знаходяться пункти незламності для громадян.

Андрій Немировський:

У 2024 році "Центр волонтерства та захисту" продовжуватиме розвивати започатковані проєкти благодійності, розширюватиме географію співробітництва з міжнародними фондами. В майбутньому році стартує стратегічний проєкт їх підтримки "Миланка", унікальний за своєю ідеєю та охопленням.

"Не час зупинятись"!



Контакти організації для звʼязку та детального ознайомлення:

Сайт: https://vdc.in.ua

Соціальні мережі: https://www.facebook.com/Volunteerandhelpcenter/





Ця стаття була реалізована БО "Центр волонтерства та захисту" в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст статті є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.