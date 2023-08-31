СБУ заявила, що запобігла корупційній угоді з 80 двигунами танків – фото

Служба безпеки України заявила, що спільно з Нацполіцією викрила групу підприємців, які намагалися продати ЗСУ партію танкових двигунів за завищеною вартістю.

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Як вважають у спецслужбі, учасники групи мали намір запропонувати Міноборони купити 80 двигунів для танків за понад 77 млн грн, хоча ринкова вартість такої партії становить близько 24 млн грн.

Під час обшуків на складах компанії вилучено танкові двигуни, прилади нічного бачення та інше комплектовання для бронетехніки. З ініціативи правоохоронців вилучене комплектовання передано на потреби ЗСУ.

СБУ заявляє, що продовжує розслідування для встановлення всіх обставин та відповідальних. Водночас у повідомленні не йдеться про оголошення підозр фігурантам розслідування.

30 серпня СБУ повідомила, що спільно з БЕБ викрила підсанкційного олігарха з Росії Михайла Шелкова, який причетний до прихованих постачань української титанової сировини до РФ.

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