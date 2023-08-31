СБУ заявила, что предотвратила коррупционную сделку с 80 двигателями танков – фото

Служба безопасности Украины завила, что совместно с Нацполицией разоблачила группу предпринимателей, которые пытались продать ВСУ партию танковых двигателей по завышенной стоимости.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как считают в спецслужбе, участники группы намеревались предложить Минобороны купить 80 двигателей для танков за более чем 77 млн грн, хотя рыночная стоимость такой партии составляет около 24 млн.

В ходе обысков на складах компании изъяты танковые двигатели, приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники. По инициативе правоохранителей изъятые комплектующие переданы на нужды ВСУ.

СБУ заявляет, что продолжает расследование для установления всех обстоятельств и ответственных. При этом в сообщении ничего не сказано об объявлении подозрений фигурантам расследования.

30 августа СБУ сообщила, что совместно с БЭБ разоблачила подсанкционного олигарха из России Михаила Шелкова, который причастен к скрытым поставкам украинского титанового сырья в РФ.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.