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СБУ заявила, что предотвратила коррупционную сделку с 80 двигателями танков – фото

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 12:34
СБУ заявила, что предотвратила коррупционную сделку с 80 двигателями танков – фото - Фото
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины завила, что совместно с Нацполицией разоблачила группу предпринимателей, которые пытались продать ВСУ партию танковых двигателей по завышенной стоимости.

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Как считают в спецслужбе, участники группы намеревались предложить Минобороны купить 80 двигателей для танков за более чем 77 млн грн, хотя рыночная стоимость такой партии составляет около 24 млн. 

В ходе обысков на складах компании изъяты танковые двигатели, приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники. По инициативе правоохранителей изъятые комплектующие переданы на нужды ВСУ.

СБУ заявляет, что продолжает расследование для установления всех обстоятельств и ответственных. При этом в сообщении ничего не сказано об объявлении подозрений фигурантам расследования. 

Фото – СБУ

Фото – СБУ
  • 30 августа СБУ сообщила, что совместно с БЭБ разоблачила подсанкционного олигарха из России Михаила Шелкова, который причастен к скрытым поставкам украинского титанового сырья в РФ.
Сергей Бережной
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