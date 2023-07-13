Без Пушкіна і Маяковського. У п'ятьох районах Києва перейменовано вулиці

У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Відповідні рішення були ухвалені на засіданні Київської міської ради, передає пресслужба КМДА.

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У п’ятьох районах столиці перейменовано низку міських об’єктів.

Дарницький район:

→ сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;

→ вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;

→ провулок Крилова 1-й – провулок Бахмутський;

→ провулок Крилова 2-й – провулок Джмелиний;

→ провулок Крилова 3-й – провулок Щучий.

Шевченківський район:

→ парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного;

→ сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.

Деснянський район:

→ провулок Ватутінський – провулок Зазимський;

→ вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;

→ вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.

Дніпровський район:

→ вулиця Травнева – вулиця Качина;

→ вулиця Мініна – вулиця Олександра Лазаревського;

→ вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.

Оболонський район:

→ вулиця Радгоспна – вулиця Дунайська.

22 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє давати географічним об'єктам назви, пов'язані з Росією та її діячами.

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