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Без Пушкіна і Маяковського. У п'ятьох районах Києва перейменовано вулиці

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 16:35
Без Пушкіна і Маяковського. У п'ятьох районах Києва перейменовано вулиці - Фото
Київ (Фото: Pexels)

У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Відповідні рішення були ухвалені на засіданні Київської міської ради, передає пресслужба КМДА.

У п’ятьох районах столиці перейменовано низку міських об’єктів.

Дарницький район:

→ сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;
→ вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;
→ провулок Крилова 1-й – провулок Бахмутський;
→ провулок Крилова 2-й – провулок Джмелиний;
→ провулок Крилова 3-й – провулок Щучий.

Шевченківський район:

→ парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного;
→ сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.

Деснянський район:

→ провулок Ватутінський – провулок Зазимський;
→ вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;
→ вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.

Дніпровський район:

→ вулиця Травнева – вулиця Качина;
→ вулиця Мініна – вулиця Олександра Лазаревського;
→ вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.

Оболонський район:

→ вулиця Радгоспна – вулиця Дунайська.

Оксана Житнюк
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