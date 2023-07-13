Без Пушкіна і Маяковського. У п'ятьох районах Києва перейменовано вулиці
У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Відповідні рішення були ухвалені на засіданні Київської міської ради, передає пресслужба КМДА.
У п’ятьох районах столиці перейменовано низку міських об’єктів.
Дарницький район:
→ сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;
→ вулиця Челюскінців – вулиця Героїв Зміїного;
→ провулок Крилова 1-й – провулок Бахмутський;
→ провулок Крилова 2-й – провулок Джмелиний;
→ провулок Крилова 3-й – провулок Щучий.
Шевченківський район:
→ парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного;
→ сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.
Деснянський район:
→ провулок Ватутінський – провулок Зазимський;
→ вулиця Маяковського – вулиця Тараса Коваля;
→ вулиця Теодора Драйзера – вулиця Рональда Рейгана.
Дніпровський район:
→ вулиця Травнева – вулиця Качина;
→ вулиця Мініна – вулиця Олександра Лазаревського;
→ вулиця Пожарського – вулиця Дмитра Багалія.
Оболонський район:
→ вулиця Радгоспна – вулиця Дунайська.
- 22 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє давати географічним об'єктам назви, пов'язані з Росією та її діячами.
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