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Без Пушкина и Маяковского. В пяти районах Киева переименованы улицы

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 16:35
Без Пушкина и Маяковского. В пяти районах Киева переименованы улицы - Фото
Киев (Фото: Pexels)

В Киеве переименовали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. Соответствующие решения были приняты на заседании Киевского городского совета, передает пресс-служба КГГА.

В пяти районах столицы переименован ряд городских объектов.

Дарницкий район:

→ сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;
→ улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;
→ переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;
→ переулок Крылова 2-й – переулок Шмелиный;
→ переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.

Шевченковский район:

→ парк им. А. С. Пушкина – парк им. Ивана Багряного;
→ сквер им. Валерия Чкалова – сквер Литературный.

Деснянский район:

→ переулок Ватутинский – переулок Зазимский;
→ улица Маяковского – улица Тараса Коваля;
→ улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.

Днепровский район:

→ улица Майская – улица Качина;
→ улица Минина – улица Александра Лазаревского;
→ улица Пожарского – улица Дмитрия Багалея.

Оболонский район:

→ улица Совхозная – улица Дунайская.

Оксана Житнюк
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дерусификациякиевпереименование
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