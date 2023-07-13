Без Пушкина и Маяковского. В пяти районах Киева переименованы улицы
В Киеве переименовали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. Соответствующие решения были приняты на заседании Киевского городского совета, передает пресс-служба КГГА.
В пяти районах столицы переименован ряд городских объектов.
Дарницкий район:
→ сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;
→ улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;
→ переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;
→ переулок Крылова 2-й – переулок Шмелиный;
→ переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.
Шевченковский район:
→ парк им. А. С. Пушкина – парк им. Ивана Багряного;
→ сквер им. Валерия Чкалова – сквер Литературный.
Деснянский район:
→ переулок Ватутинский – переулок Зазимский;
→ улица Маяковского – улица Тараса Коваля;
→ улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.
Днепровский район:
→ улица Майская – улица Качина;
→ улица Минина – улица Александра Лазаревского;
→ улица Пожарского – улица Дмитрия Багалея.
Оболонский район:
→ улица Совхозная – улица Дунайская.
- 22 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий давать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.
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