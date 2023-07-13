Без Пушкина и Маяковского. В пяти районах Киева переименованы улицы

В Киеве переименовали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. Соответствующие решения были приняты на заседании Киевского городского совета, передает пресс-служба КГГА.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В пяти районах столицы переименован ряд городских объектов.

Дарницкий район:

→ сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;

→ улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;

→ переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;

→ переулок Крылова 2-й – переулок Шмелиный;

→ переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.

Шевченковский район:

→ парк им. А. С. Пушкина – парк им. Ивана Багряного;

→ сквер им. Валерия Чкалова – сквер Литературный.

Деснянский район:

→ переулок Ватутинский – переулок Зазимский;

→ улица Маяковского – улица Тараса Коваля;

→ улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.

Днепровский район:

→ улица Майская – улица Качина;

→ улица Минина – улица Александра Лазаревского;

→ улица Пожарского – улица Дмитрия Багалея.

Оболонский район:

→ улица Совхозная – улица Дунайская.

22 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий давать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.