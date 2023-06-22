Фоторепортаж з місця вибуху у 16-поверхівці в Києві
22.06.2023, 12:19
Фото - Валентина Поліщук, LIGA.net
Станом на 11:30 22 червня внаслідок вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі Києва загинули три людини. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. LIGA.net зробила фото на місці трагедії.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло – загиблої жінки. Пошуково-рятувальна операція триває", – зазначив Кличко.
До цього було відомо про двох загиблих. Наразі на місці проводиться демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів, повідомляє КМВА.
Причини вибуху встановлююся. Одна з версій – витік газу.
- В ніч проти 22 червня о 03:45 у Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка стався вибух газу у 16-поверховому будинку, зруйновано чотири квартири.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
У Києві на Малишка стався вибух газу у багатоповерхівці. Є руйнування та загиблі — фото 22.06.2023Атака на Київ. Росія вдарила "Калібрами" та "Кинджалами" – їх збили, є руйнування: фото 16.06.2023У Кривому Розі ракета зруйнувала п'ятиповерхівку, завали. Атаковані також Дніпро, Харків та Київ 13.06.2023
Останні новини
Коментарі