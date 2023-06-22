Фоторепортаж з місця вибуху у 16-поверхівці в Києві

Станом на 11:30 22 червня внаслідок вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі Києва загинули три людини. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. LIGA.net зробила фото на місці трагедії.

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"З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло – загиблої жінки. Пошуково-рятувальна операція триває", – зазначив Кличко.

До цього було відомо про двох загиблих. Наразі на місці проводиться демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів, повідомляє КМВА.

Причини вибуху встановлююся. Одна з версій – витік газу.

В ніч проти 22 червня о 03:45 у Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка стався вибух газу у 16-поверховому будинку, зруйновано чотири квартири.

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