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Фоторепортаж с места взрыва в 16-этажке в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 12:19
Фоторепортаж с места взрыва в 16-этажке в Киеве - Фото
Фото - Валентина Полищук, LIGA.net

По состоянию на 11:30 22 июня в результате взрыва в 16-этажном доме в Днепровском районе Киева погибли три человека. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. LIGA.net сделала фото на месте трагедии.

"Из-под завалов дома в Днепровском районе спасатели извлекли еще одно тело – погибшей женщины. Поисково-спасательная операция продолжается", – отметил Кличко.

До этого было известно о двух погибших. Сейчас на месте производится демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов, сообщает КМВА.

Причины взрыва устанавливаются. Одна из версий – утечка газа.

Фоторепортаж с места взрыва в 16-этажке в Киеве

Фоторепортаж с места взрыва в 16-этажке в Киеве

Фоторепортаж с места взрыва в 16-этажке в Киеве

Фоторепортаж с места взрыва в 16-этажке в Киеве

Фоторепортаж с места взрыва в 16-этажке в Киеве

Фоторепортаж с места взрыва в 16-этажке в Киеве

Фоторепортаж с места взрыва в 16-этажке в Киеве

Фоторепортаж с места взрыва в 16-этажке в Киеве

Фоторепортаж с места взрыва в 16-этажке в Киеве
Оксана Житнюк, Валентина Поліщук
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