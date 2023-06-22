Фоторепортаж с места взрыва в 16-этажке в Киеве

По состоянию на 11:30 22 июня в результате взрыва в 16-этажном доме в Днепровском районе Киева погибли три человека. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. LIGA.net сделала фото на месте трагедии.

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"Из-под завалов дома в Днепровском районе спасатели извлекли еще одно тело – погибшей женщины. Поисково-спасательная операция продолжается", – отметил Кличко.

До этого было известно о двух погибших. Сейчас на месте производится демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов, сообщает КМВА.

Причины взрыва устанавливаются. Одна из версий – утечка газа.

В ночь на 22 июня в 03:45 в Днепровском районе Киева на улице Малышко произошел взрыв газа в 16-этажном доме, разрушены четыре квартиры.

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