Катування 12-річної у Білій Церкві. Одного з підозрюваних заарештовано без права на заставу
Суд обрав запобіжний захід 16-річному підозрюваному у побитті і вимаганні грошей із 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Про це повідомила поліція Київської області.
На час досудового розслідування неповнолітній два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави.
Поліція нагадала, що він підозрюється у катуванні малолітньої та вимаганні у неї грошей.
Спочатку розслідування розпочали за фактом умисного легкого тілесного ушкодження. Зараз правоохоронці перекваліфікували дії усіх фігурантів та здійснюють досудове розслідування за фактом катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. За це передбачається до 10 років позбавлення волі.
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