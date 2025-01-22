Пытки 12-летней в Белой Церкви. Один из подозреваемых арестован без права на залог
Суд избрал меру пресечения 16-летнему подозреваемому в избиении и вымогательстве денег у 12-летней девочки в Белой Церкви. Об этом сообщила полиция Киевской области.
На время досудебного расследования несовершеннолетний будет находиться под стражей без возможности внесения залога.
Полиция напомнила, что он подозревается в пытках над малолетней и вымогании у нее денег.
Сначала расследование было начато по факту умышленного легкого телесного повреждения. Теперь правоохранители переквалифицировали действия всех фигурантов и проводят досудебное расследование по факту пыток, совершенных по предварительному сговору группой лиц. За это им может грозить до 10 лет лишения свободы.
- На днях в соцсетях распространилось видео, как подростки по очереди бьют девочку кулаками, ногами. На обнародованных кадрах (18+) ребенок стоял на коленях, пока его держали за волосы.
- Полицейские установили, что обидчики собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю и потребовали от нее 15 000 грн.