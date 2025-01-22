Пытки 12-летней в Белой Церкви. Один из подозреваемых арестован без права на залог

Группа подростков снимала на камеру избиение, сейчас идет расследование по факту пыток, совершенных по предварительному сговору группой лиц

Фото: Нацполиция

Суд избрал меру пресечения 16-летнему подозреваемому в избиении и вымогательстве денег у 12-летней девочки в Белой Церкви. Об этом сообщила полиция Киевской области.

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На время досудебного расследования несовершеннолетний будет находиться под стражей без возможности внесения залога.

Полиция напомнила, что он подозревается в пытках над малолетней и вымогании у нее денег.

Сначала расследование было начато по факту умышленного легкого телесного повреждения. Теперь правоохранители переквалифицировали действия всех фигурантов и проводят досудебное расследование по факту пыток, совершенных по предварительному сговору группой лиц. За это им может грозить до 10 лет лишения свободы.