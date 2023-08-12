Кличко відреагував на знесення 200-річного будинку на Подолі: каже, влада не погоджувалась

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на знесення на Подолі будинку, якому було понад 200 років. Кличко заявив, що міська влада не давала на це жодних дозволів чи погоджень.

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Мер столиці повідомив, що ініціює розірвання Київрадою договору оренди від 2009 року на Ярославській 13-Б, "оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста".

Також Кличко заявив, що міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій власника.

Мер столиці зазначив, що ініціює ухвалення Київрадою рішення щодо заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким понад 100 років (незалежно від того, внесений цей будинок в реєстр чи ні), – без висновків містобудівної ради.

Також він заявив, що вимагає від Верховної Ради ухвалити в другому читанні законопроєкт №0895 від 2019 року, який дозволить місцевій владі примусово викупати у "безвідповідальних приватних власників", повертати у власність громади памʼятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їх руйнування. На місці памʼяток потім зʼявляються торгові центри та багатоповерхівки, зазначив Кличко.

Сьогодні власник знесеного будинку на вулиці Ярославській Сергій Боярчуков опублікував відео, в якому відповів "на незручні питання з соцмереж".

Він наголосив, що придбав будівлю в 2007 році, що ще станом на вчора будинку не було в реєстрі памʼяток архітектури, і що Мінкульт дійшов висновку, що ця будівля не має жодної історичної цінності. Мінкульт також погодив проєкт реконструкції будівлі.

31 липня історичний будинок на вулиці Ярославській 13,Б оточили будівельним парканом.

10 серпня забудовник привіз на вулицю Ярославську техніку й почав зносити будівлю.

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