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Кличко отреагировал на снос 200-летнего дома на Подоле: говорит, власти не соглашались

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 17:41
Кличко отреагировал на снос 200-летнего дома на Подоле: говорит, власти не соглашались - Фото
Демонтаж садиби на Ярославській, 13Б (Фото - Катя Бутко)

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на снос на Подоле дома, которому было более 200 лет. Кличко заявил, что городские власти не давали на это никаких разрешений или согласований.

Мэр столицы сообщил, что инициирует расторжение Киевсоветом договора аренды от 2009 года на Ярославской 13-Б, "поскольку частный собственник, вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может порочить историческое наследие нашего города".

Также Кличко заявил, что городские власти готовят обращение в правоохранительные органы относительно проверки законности действий собственника.

Мэр столицы отметил, что инициирует принятие Киевсоветом решения о запрете реконструкции и других действий со зданиями города, которым более 100 лет (независимо от того, внесен этот дом в реестр или нет), – без выводов градсовета.

Также он заявил, что требует от Верховной Рады принять во втором чтении законопроект №0895 от 2019 года, который позволит местным властям принудительно выкупать у "безответственных частных владельцев", возвращать в собственность общины памятники архитектуры, старинные помещения, которые владельцы не удерживают, что приводит к их разрушению. На месте достопримечательностей потом появляются торговые центры и многоэтажки, отметил Кличко.

Сегодня владелец снесенного дома на Ярославской улице Сергей Боярчуков опубликовал видео, в котором ответил "на неудобные вопросы из соцсетей".

Он отметил, что приобрел здание в 2007 году, что еще по состоянию на вчера дома не было в реестре памятников архитектуры, и что Минкульт пришел к выводу, что это здание не имеет никакой исторической ценности. Минкульт также согласовал проект реконструкции здания.

  • 31 июля исторический дом на улице Ярославской 13,Б окружили строительным забором.
  • 10 августа застройщик привез на улицу Ярославскую технику и стал сносить здание.

Читайте также: На Подоле уничтожили 200-летний исторический дом. Объясняем, почему он мог стать памяткой

Оксана Житнюк
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