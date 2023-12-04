"Не така велика, як у мирний час". На Софійській площі у Києві встановили ялинку – фото

Цьогоріч ялинку на Софійській площі встановлюють коштом меценатів – з держбюджету обіцяли не витрачати ні копійки

Ярмарок на Софійській площі у довоєнний час (Ілюстративне фото - КМДА)

Головну новорічну ялинку вже встановили на Софійській площі у Києві. Мер столиці Віталій Кличко опублікував фото.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять", – написав Кличко.

Фото – Telegram-канал Кличка

Раніше повідомлялося, що ялинку на Софійській площі встановлять коштом меценатів. Очікується, що оформлення святкової локації цьогоріч також буде тематичним, але деталі поки не розголошують.

"Як і торік, на локації не буде фудкортів, а ялинка, її оздоблення, іграшки, а також генератор для освітлення будуть коштом меценатів. З державного і міського бюджетів не витратять ані копійки", - розповів голова Folk Ukraine Ігор Добруцький.