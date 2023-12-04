"Не така велика, як у мирний час". На Софійській площі у Києві встановили ялинку – фото
Головну новорічну ялинку вже встановили на Софійській площі у Києві. Мер столиці Віталій Кличко опублікував фото.
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"Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять", – написав Кличко.
Раніше повідомлялося, що ялинку на Софійській площі встановлять коштом меценатів. Очікується, що оформлення святкової локації цьогоріч також буде тематичним, але деталі поки не розголошують.
"Як і торік, на локації не буде фудкортів, а ялинка, її оздоблення, іграшки, а також генератор для освітлення будуть коштом меценатів. З державного і міського бюджетів не витратять ані копійки", - розповів голова Folk Ukraine Ігор Добруцький.
- Минулого року було багато дискусій про те, чи потрібна ялинка у Києві, але зрештою її встановили. Назвали "ялинкою незламності".