"Не такая большая, как в мирное время". На Софийской площади в Киеве установили елку: фото
Главную новогоднюю елку уже установили на Софийской площади в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал фото.
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"Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда. Елку уже смонтировали. И украсят", – написал Кличко.
Ранее сообщалось, что елку на Софийской площади установят на средства меценатов. Ожидается, что оформление праздничной локации в этом году тоже будет тематическим, но детали пока не разглашают.
"Как и в прошлом году, на локации не будет фудкортов, а елка, ее отделка, игрушки, а также генератор для освещения будут за средства меценатов. Из государственного и городского бюджетов не потратят ни копейки", – рассказал глава Folk Ukraine Игорь Добруцкий.
- В прошлом году было много дискуссий о том, нужна ли елка в Киеве, но в конце концов ее установили. Назвали "елкой несокрушимости".