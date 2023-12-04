"Не такая большая, как в мирное время". На Софийской площади в Киеве установили елку: фото

В этом году елку на Софийской площади устанавливают на средства меценатов – из госбюджета обещали не тратить ни копейки

Ярмарка на Софийской площади в довоенное время (Иллюстративное фото - КГГА)

Главную новогоднюю елку уже установили на Софийской площади в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал фото.

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"Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда. Елку уже смонтировали. И украсят", – написал Кличко.

Фото – Telegram-канал Кличко

Ранее сообщалось, что елку на Софийской площади установят на средства меценатов. Ожидается, что оформление праздничной локации в этом году тоже будет тематическим, но детали пока не разглашают.

"Как и в прошлом году, на локации не будет фудкортов, а елка, ее отделка, игрушки, а также генератор для освещения будут за средства меценатов. Из государственного и городского бюджетов не потратят ни копейки", – рассказал глава Folk Ukraine Игорь Добруцкий.