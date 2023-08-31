Правоохоронці назвали імена і показали фото росіян, які розстріляли сім’ю біля Мотижина
Українські правоохоронці назвали імена і показали обличчя шістьох російських військових, які підозрюються у розстрілі сім’ї біля села Мотижин Київської області. Окупантам заочно оголошені підозри, повідомляють Служба безпеки України та Нацполіція.
Правоохоронці стверджують, що росіяни вбили подружжя, яке намагалося виїхати з окупованого загарбниками села Северинівка. Їхню 15-річну дочку вони поранили і забрали із собою, але вона згодом померла в Білорусі, а 8-річну дитину, яка вижила, окупанти віддали місцевим мешканцям.
Правоохоронці заявили, що до цього воєнного злочину причетні військовослужбовці розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу армії РФ.
СБУ назвала їхні імена:
→ старший лейтенант Вадим Овчинніков (командир розвідвзводу);
→ молодший сержант Михайло Жаркий;
→ єфрейтор Алдар Гарматаров;
→ єфрейтор Сергій Зваричевський;
→ єфрейтор Артем Бєліков;
→ рядовий Іван Нагуманов.
У Mazda CX-5 перебувала 31-річна жінка з 8-річною донькою, в KIA MAGENTIS їхав її 31-річний чоловік зі старшою донькою.
Внаслідок розстрілу автомобілів подружжя загинуло на місці. Їхню 15-річну доньку з тяжкими вогнепальними пораненнями окупанти вивезли до Білорусі, де вона померла. Її 8-річну сестру росіяни залишили місцевим мешканцям. Після деокупації Київщини дівчинку передали родичам.
В СБУ наголосили, що підрозділ Овчиннікова брав безпосередню учать у захопленні селищ Северинівка, Мотижин та Копилів Бучанського району.
Всім шістьом військовим РФ заочно повідомлено про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
- У березні 2022-го окупанти викрали з будинку старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. Загарбники катували їх. На очах у матері вони спочатку прострілили ногу сину, а потім убили пострілом у голову. Уся сім'я загинула від численних вогнепальних поранень.
- На початку квітня 2022 року з'явились фото і відео зі звільненого від загарбників міста Буча Київської області – на вулицях знайдено тіла розстріляних цивільних зі зв'язаними руками.
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