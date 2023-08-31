Правоохоронці назвали імена і показали фото росіян, які розстріляли сім’ю біля Мотижина

Українські правоохоронці назвали імена і показали обличчя шістьох російських військових, які підозрюються у розстрілі сім’ї біля села Мотижин Київської області. Окупантам заочно оголошені підозри, повідомляють Служба безпеки України та Нацполіція.

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Правоохоронці стверджують, що росіяни вбили подружжя, яке намагалося виїхати з окупованого загарбниками села Северинівка. Їхню 15-річну дочку вони поранили і забрали із собою, але вона згодом померла в Білорусі, а 8-річну дитину, яка вижила, окупанти віддали місцевим мешканцям.

Правоохоронці заявили, що до цього воєнного злочину причетні військовослужбовці розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу армії РФ.

СБУ назвала їхні імена:

→ старший лейтенант Вадим Овчинніков (командир розвідвзводу);

→ молодший сержант Михайло Жаркий;

→ єфрейтор Алдар Гарматаров;

→ єфрейтор Сергій Зваричевський;

→ єфрейтор Артем Бєліков;

→ рядовий Іван Нагуманов.

За даними слідства, зазначені особи на відрізку автодороги з Житомирської траси (Е-40) до села Мотижин облаштували стаціонарний блокпост. 3 березня 2022 року командир взводу Овчинніков наказав своїм підлеглим розстріляти два цивільні автомобілі, що рухалися їм назустріч.

У Mazda CX-5 перебувала 31-річна жінка з 8-річною донькою, в KIA MAGENTIS їхав її 31-річний чоловік зі старшою донькою.

Внаслідок розстрілу автомобілів подружжя загинуло на місці. Їхню 15-річну доньку з тяжкими вогнепальними пораненнями окупанти вивезли до Білорусі, де вона померла. Її 8-річну сестру росіяни залишили місцевим мешканцям. Після деокупації Київщини дівчинку передали родичам.

Слідчі заявили, що зібрали достатньо доказів причетності військових РФ до розстрілу мирних людей. Ці злочини росіян також підтверджені свідченнями одного з полонених РФ, який наразі перебуває на під вартою.

В СБУ наголосили, що підрозділ Овчиннікова брав безпосередню учать у захопленні селищ Северинівка, Мотижин та Копилів Бучанського району.

Всім шістьом військовим РФ заочно повідомлено про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

У березні 2022-го окупанти викрали з будинку старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. Загарбники катували їх. На очах у матері вони спочатку прострілили ногу сину, а потім убили пострілом у голову. Уся сім'я загинула від численних вогнепальних поранень.

На початку квітня 2022 року з'явились фото і відео зі звільненого від загарбників міста Буча Київської області – на вулицях знайдено тіла розстріляних цивільних зі зв'язаними руками.

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