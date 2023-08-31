Правоохранители назвали имена и показали фото россиян, расстрелявших семью возле Мотыжина
Украинские правоохранители назвали имена и показали лица шестерых российских военных, подозреваемых в расстреле семьи возле села Мотыжин Киевской области. Оккупантам заочно объявлены подозрения, сообщают Служба безопасности Украины и Нацполиция.
Правоохранители утверждают, что россияне убили супружескую пару, которая пыталась выехать из оккупированного захватчиками села Севериновка. Их 15-летнюю дочь они ранили и забрали с собой, но впоследствии она умерла в Беларуси, а 8-летнюю выжившую девочку оккупанты отдали местным жителям.
Правоохранители заявили, что к этому военному преступлению причастны военнослужащие разведывательной роты 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа армии РФ.
СБУ назвала их имена:
→ старший лейтенант Вадим Овчинников (командир разведвзвода);
→ младший сержант Михаил Жаркий;
→ ефрейтор Алдар Гарматаров;
→ ефрейтор Сергей Зваричевский;
→ ефрейтор Артем Беликов;
→ рядовой Иван Нагуманов.
В Mazda CX-5 находилась 31-летняя женщина с 8-летней дочерью, в KIA MAGENTIS ехал ее 31-летний муж со старшей дочерью.
В результате расстрела автомобилей супруги погибли на месте. Их 15-летнюю дочь с тяжелыми огнестрельными ранениями оккупанты вывезли в Беларусь, где она скончалась. Ее 8-летнюю сестру россияне оставили местным жителям. После деоккупации Киевщины девочку передали родственникам.
В СБУ подчеркнули, что подразделение Овчинникова принимало непосредственное участие в захвате поселков Севериновка, Мотыжин и Копылов Бучанского района.
Всем шестерым военным РФ заочно объявлено о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
- В марте 2022-го оккупанты похитили из дома старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. Захватчики пытали их. На глазах матери они сначала прострелили ногу сыну, а затем убили выстрелом в голову. Вся семья погибла от многочисленных огнестрельных ранений.
- В начале апреля 2022-го появились фото и видео из освобожденного от захватчиков города Буча Киевской области – на улицах найдены тела расстрелянных гражданских со связанными руками.
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