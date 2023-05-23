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Зберігайте спокій: у Києві та області – військові навчання. ЗСУ закликали не знімати техніку

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23.05.2023, 10:55
Зберігайте спокій: у Києві та області – військові навчання. ЗСУ закликали не знімати техніку - Фото
Українські військові (Фото: ТрО ЗСУ)

У Києві та області 23-25 травня пройдуть навчання підрозділів, які обороняють столицю, із залученням техніки та озброєння. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

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Українські захисники попередили місцевих мешканців, що здійснюватиметься переміщення особового складу й важкої техніки, і попросили зберігати спокій та не інформувати про їхній рух у соцмережах.

"У ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння", – зазначили у пресслужбі.

У ЗСУ також додали, що метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки та ведення оборонної операції.

Читайте також: Сили спецоперацій НАТО розпочали найбільші навчання в Румунії: сприятимуть безпеці в Чорному морі

Олег Васьків
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