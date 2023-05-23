Зберігайте спокій: у Києві та області – військові навчання. ЗСУ закликали не знімати техніку

У Києві та області 23-25 травня пройдуть навчання підрозділів, які обороняють столицю, із залученням техніки та озброєння. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

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Українські захисники попередили місцевих мешканців, що здійснюватиметься переміщення особового складу й важкої техніки, і попросили зберігати спокій та не інформувати про їхній рух у соцмережах.



"У ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння", – зазначили у пресслужбі.

У ЗСУ також додали, що метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки та ведення оборонної операції.

17 квітня 2023 року Швеція розпочала найбільші військові навчання "Аврора-23" за останні 25 років, у них брала участь і Україна.

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