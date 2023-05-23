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Сохраняйте спокойствие: в Киеве и области – военные учения. ВСУ просят не снимать технику

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 10:55
Сохраняйте спокойствие: в Киеве и области – военные учения. ВСУ просят не снимать технику - Фото
Украинские военные (Фото: ТрО ВСУ)

В Киеве и области 23-25 мая пройдут учения подразделений, что обороняют столицу, с привлечением техники и вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

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Украинские защитники предупредили местных жителей, что будет осуществляться перемещение личного состава и тяжелой техники, и попросили сохранять спокойствие и не информировать об их движении в соцсетях.

"В ходе тренировки состоятся практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения", – указали в пресс-службе.

В ВСУ также добавили, что целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.

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Олег Васькив
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