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Швеция начинает крупнейшие военные учения на 26 000 человек. Украина будет участвовать

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 07:37
Швеция начинает крупнейшие военные учения на 26 000 человек. Украина будет участвовать - Фото
Военные Швеции (Фото: EPA)

Швеция начинает крупнейшие военные учения "Аврора-23" за последние 25 лет, в них будет участвовать Украина. Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил страны.

Маневры начнутся 17 апреля и являются частью повышения потенциала шведской армии — в них примут участие 26 000 военных. 

Будут задействованы армия, флот, военно-воздушные силы и местная гвардия вместе с международными партнерами. Цель учений — повысить собранные возможности для отражения вооруженного нападения на Швецию.

Учения проводятся в воздухе, на земле и на море во многих районах страны. Основное внимание должно быть уделено югу Швеции, Готланду и северной части страны.

Помимо Швеции в маневрах будут участвовать США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция.

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Дмитро Гриниченко
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