Швеция начинает крупнейшие военные учения на 26 000 человек. Украина будет участвовать

Швеция начинает крупнейшие военные учения "Аврора-23" за последние 25 лет, в них будет участвовать Украина. Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил страны.

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Маневры начнутся 17 апреля и являются частью повышения потенциала шведской армии — в них примут участие 26 000 военных.

Будут задействованы армия, флот, военно-воздушные силы и местная гвардия вместе с международными партнерами. Цель учений — повысить собранные возможности для отражения вооруженного нападения на Швецию.

Учения проводятся в воздухе, на земле и на море во многих районах страны. Основное внимание должно быть уделено югу Швеции, Готланду и северной части страны.

Помимо Швеции в маневрах будут участвовать США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция.

19 января 2023 года министр обороны Швеции заявил, что его страна передаст Украине машины пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

8 февраля Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на $400 млн.

15 февраля министр обороны Швеции заявил, что страна рассматривает запрос Украины о возможном предоставлении истребителей Gripen, но в этом вопросе есть ограничения.

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Дмитро Гриниченко

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