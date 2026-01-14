У Києві працює ППО, але пожежа в багатоповерхівці на Оболоні – не через дрон

Уночі Росія атакувала балістикою і безпілотниками. Станом на ранок дронова атака триває, зокрема ППО працювала у столиці

Ілюстративне фото: Depositphotos

У ніч проти 14 січня та зранку Росія атакує Україну безпілотниками та балістичними ракетами. У Києві влада повідомляла про пожежу у багатоповерхівці нібито через ворожий БпЛА, проте згодом спростувала це.

О 08:05 мер Києва Віталій Кличко написав про нібито влучання ворожого БпЛА в 16-поверховий житловий будинок на рівні восьмого поверху, внаслідок чого сталося загоряння в одній з квартир. Також він повідомив, що сили протиповітряної оборони працювали в районі Осокорків.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко теж написав про пожежу на Оболоні нібито через атаку та закликав людей залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Проте о 08:22 він повідомив, що пожежа в Оболонському районі не повʼязана із БпЛА. Причини встановлюють.

Водночас Повітряні сили відзвітували, що станом на 08:00 росіяни атакували трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 113 дронами, близько 70 із них – "шахеди".

Збито/подавлено одну балістичну ракету та 89 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання двох ракет та 24 дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА – ще на трьох.

Після публікації звіту про роботу ППО атака тривала: дрони фіксували на Житомирщині, курсом на Чернігівщину і Київщину.

ОНОВЛЕНО О 09:40. Київ знову під атакою БпЛА, на Оболоні працюють сили ППО.