У Києві працює ППО, але пожежа в багатоповерхівці на Оболоні – не через дрон

У Києві працює ППО, але пожежа в багатоповерхівці на Оболоні – не через дрононовлено
У ніч проти 14 січня та зранку Росія атакує Україну безпілотниками та балістичними ракетами. У Києві влада повідомляла про пожежу у багатоповерхівці нібито через ворожий БпЛА, проте згодом спростувала це.
О 08:05 мер Києва Віталій Кличко написав про нібито влучання ворожого БпЛА в 16-поверховий житловий будинок на рівні восьмого поверху, внаслідок чого сталося загоряння в одній з квартир. Також він повідомив, що сили протиповітряної оборони працювали в районі Осокорків.
Очільник КМВА Тимур Ткаченко теж написав про пожежу на Оболоні нібито через атаку та закликав людей залишатися в укриттях до відбою тривоги.
Проте о 08:22 він повідомив, що пожежа в Оболонському районі не повʼязана із БпЛА. Причини встановлюють.
Водночас Повітряні сили відзвітували, що станом на 08:00 росіяни атакували трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 113 дронами, близько 70 із них – "шахеди".
Збито/подавлено одну балістичну ракету та 89 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання двох ракет та 24 дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА – ще на трьох.
Після публікації звіту про роботу ППО атака тривала: дрони фіксували на Житомирщині, курсом на Чернігівщину і Київщину.
ОНОВЛЕНО О 09:40. Київ знову під атакою БпЛА, на Оболоні працюють сили ППО.
- У ніч проти 14 січня Росія також атакувала Кривий Ріг, після чого понад 45 000 будинків залишились без світла і понад 700 – без тепла. Станом на ранок ситуацію стабілізовано.
