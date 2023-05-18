У Києві дерусифікували ще три станції метро та два десятки вулиць та провулків – Кличко

Київрада сьогодні дерусифікувала 26 міських об'єктів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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"Процес дерусифікації в Києві триває. Дуже важливо назавжди позбавити столицю від радянських і російських назв та символів, пов’язаних з країною агресором. І ми це робимо!" – написав Кличко.

Серед перейменованих об'єктів – станції метро "Дружби народів" (нова назва – "Звіринецька") та "Площа Льва Толстого" ("Площа Українських Героїв"), а майбутня станція "Проспект Правди" матиме назву "Варшавська".

Також перейменовано низку вулиць та провулків у різних районах.

За даними мера, загалом у Києві нові назви вже отримали 314 міських об'єктів.

9 лютого 2023 року Київрада перейменувала понад 30 вулиць, провулків, проспектів та бульварів, назви яких були пов'язані з Росією та радянським минулим.

2 березня у Києві перейменували ще чотири міських об'єкти, назви яких пов'язані з РФ та її сателітами.

23 березня у Києві отримали нові назви 16 вулиць та площ.

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