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У Києві дерусифікували ще три станції метро та два десятки вулиць та провулків – Кличко

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 19:54
У Києві дерусифікували ще три станції метро та два десятки вулиць та провулків – Кличко - Фото
Вестибюль станції метро Звіринецька, колишня Дружби народів (Фото - Wikipedia)

Київрада сьогодні дерусифікувала 26 міських об'єктів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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"Процес дерусифікації в Києві триває. Дуже важливо назавжди позбавити столицю від радянських і російських назв та символів, пов’язаних з країною агресором. І ми це робимо!" – написав Кличко.

Серед перейменованих об'єктів – станції метро "Дружби народів" (нова назва – "Звіринецька") та "Площа Льва Толстого" ("Площа Українських Героїв"), а майбутня станція "Проспект Правди" матиме назву "Варшавська".

Також перейменовано низку вулиць та провулків у різних районах.

За даними мера, загалом у Києві нові назви вже отримали 314 міських об'єктів.

Сергій Бережний
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