В Киеве дерусифицировали еще три станции метро и два десятка улиц и переулков – Кличко
18.05.2023, 19:54
Вестибюль станции метро Зверинецкая, бывшая Дружбы народов (Фото - Wikipedia)
Киеврада сегодня дерусифицировала 26 городских объектов. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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"Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Очень важно навсегда избавить столицу от советских и российских названий и символов, связанных со страной агрессором. И мы это делаем!" – написал Кличко.
Среди переименованных объектов – станции метро "Дружбы народов" (новое название – "Зверинецкая") и "Площадь Льва Толстого" ("Площадь Украинских Героев"), а будущая станция "Проспект Правды" будет носить название "Варшавская".
Также переименованы ряд улиц и переулков в разных районах.
По данным мэра, всего в Киеве новые названия уже получили 314 городских объектов.
- 9 февраля 2023 года Киеврада переименовала более 30 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым.
- 2 марта в Киеве переименовали еще четыре городских объекта, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами.
- 23 марта в Киеве получили новые названия 16 улиц и площадей.
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