В Киеве дерусифицировали еще три станции метро и два десятка улиц и переулков – Кличко

Киеврада сегодня дерусифицировала 26 городских объектов. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Очень важно навсегда избавить столицу от советских и российских названий и символов, связанных со страной агрессором. И мы это делаем!" – написал Кличко.

Среди переименованных объектов – станции метро "Дружбы народов" (новое название – "Зверинецкая") и "Площадь Льва Толстого" ("Площадь Украинских Героев"), а будущая станция "Проспект Правды" будет носить название "Варшавская".

Также переименованы ряд улиц и переулков в разных районах.

По данным мэра, всего в Киеве новые названия уже получили 314 городских объектов.

9 февраля 2023 года Киеврада переименовала более 30 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым.

2 марта в Киеве переименовали еще четыре городских объекта, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами.

23 марта в Киеве получили новые названия 16 улиц и площадей.

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