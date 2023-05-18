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В Киеве дерусифицировали еще три станции метро и два десятка улиц и переулков – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 19:54
В Киеве дерусифицировали еще три станции метро и два десятка улиц и переулков – Кличко - Фото
Вестибюль станции метро Зверинецкая, бывшая Дружбы народов (Фото - Wikipedia)

Киеврада сегодня дерусифицировала 26 городских объектов. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Очень важно навсегда избавить столицу от советских и российских названий и символов, связанных со страной агрессором. И мы это делаем!" – написал Кличко.

Среди переименованных объектов – станции метро "Дружбы народов" (новое название – "Зверинецкая") и "Площадь Льва Толстого" ("Площадь Украинских Героев"), а будущая станция "Проспект Правды" будет носить название "Варшавская".

Также переименованы ряд улиц и переулков в разных районах.

По данным мэра, всего в Киеве новые названия уже получили 314 городских объектов.

Сергей Бережной
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