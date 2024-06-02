В метро Києва з 3 червня збільшується інтервал руху поїздів
З понеділка, 3 червня, у Києві будуть змінені графіки руху поїздів метро – інтервали сягатимуть чотирьох хвилин у години пік. Про це повідомило комунальне підприємство "Київський метрополітен".
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Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно три-чотири хвилини, в міжпікові – від шести до шести з половиною хвилин. Інтервали вихідного дня залишаються без змін, час очікування поїзда складатиме шість-сім хвилин.
У метрополітені наголосили, що графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.
Наприкінці травня Київський метрополітен вже анонсував, що через брак кадрів доведеться збільшити інтервал між поїздами.
У метро Києва не вистачає 83 машиністів, 48 електромеханіків, понад 160 токарів і слюсарів.
Причинами збільшення кількості вакансій, за даними метрополітену, частково є вимушена міграція, специфіка професій, а також мобілізація. Приблизно 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах Збройних Сил України, і їхня кількість збільшується.
- Востаннє інтервал руху змінювався у київському метро у вересні 2023-го – відтоді він становив до трьох хвилин у пікові години й і до п'яти із половиною у міжпікові.