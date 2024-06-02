В метро Киева с 3 июня увеличивается интервал движения поездов

Теперь в пиковые часы интервалы между поездами в метро столицы составят три-четыре минуты, в межпиковые – от шести до шести с половиной минут

Метро (Фото – КП Киевский метрополитен)

С понедельника, 3 июня, в Киеве будут изменены графики движения поездов метро – интервалы будут достигать четырех минут в час пик. Об этом сообщило коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

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Так, в пиковые часы интервалы между поездами составят ориентировочно три-четыре минуты, в межпиковые – от шести до шести с половиной минут. Интервалы выходного дня остаются без изменений, время ожидания поезда составит шесть-семь минут.

В метрополитене подчеркнули, что графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в том числе машинистов.

В конце мая Киевский метрополитен уже анонсировал, что из-за нехватки кадров придется увеличить интервал между поездами.

В метро Киева не хватает 83 машинистов, 48 электромехаников, более 160 токарей и слесарей.

Причинами увеличения количества вакансий, по данным метрополитена, частично является вынужденная миграция, специфика профессий, а также мобилизация. Приблизительно 7% метрополитеновцев сейчас находятся в рядах Вооруженных Сил Украины, и их количество увеличивается.