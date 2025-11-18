Кембриджський словник визначив слово 2025 року. Цьому сприяла Тейлор Свіфт

Термін, який став словом 2025 року, придуманий понад 60 років тому, однак популярним став лише зараз

Заручини Тейлор Свіфт з Тревісом Келсі (Instagram: Тейлор Свіфт)

Кембриджський словник офіційно оголосив "парасоціальний" словом 2025 року. Воно описує односторонній зв'язок, який людина відчуває з відомою особою, персонажем або штучним інтелектом. Слово стало популярним, оскільки люди часто звертаються до знаменитостей та інфлюєнсерів, щоб відчути зв'язок з ними у своєму онлайн-житті.

Це слово вперше з'явилося у 1956 році, коли соціологи спостерігали за телеглядачами. Вони помітили, що глядачі вступають у "парасоціальні" стосунки з екранними персонажами. Редактор Кембриджського словника Колін Макінтош зазначив, що у 2025 році слово стало популярним та перетворилось з академічного терміна на вживане слово, а цікавість до нього різко зросла.

Цьому сприяли заручини співачки Тейлор Свіфт із зіркою футболу Тревісом Келсі – подію назвали "парасоціальним моментом". Також зростання пошуків було пов’язане з дискусіями про етичне навчання ШІ.

Серед претендентів також були слова:

pseudonymization (псевдонімізація) – процес, коли особиста інформація (наприклад, ім'я чи пошта) замінюється на неважливе число або ім'я. Це робиться для унеможливлення ідентифікації людини.

memeify (перетворювати на мем) означає перетворення події, зображення чи особи на мем. Слово відображає креативність інтернет-культури й показує використання мемів для розваги та комунікації.

Попри зростання популярності обох слів, їх не асоціювали з якоюсь конкретною подією.