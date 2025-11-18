Кембриджський словник визначив слово 2025 року. Цьому сприяла Тейлор Свіфт
Кембриджський словник офіційно оголосив "парасоціальний" словом 2025 року. Воно описує односторонній зв'язок, який людина відчуває з відомою особою, персонажем або штучним інтелектом. Слово стало популярним, оскільки люди часто звертаються до знаменитостей та інфлюєнсерів, щоб відчути зв'язок з ними у своєму онлайн-житті.
Це слово вперше з'явилося у 1956 році, коли соціологи спостерігали за телеглядачами. Вони помітили, що глядачі вступають у "парасоціальні" стосунки з екранними персонажами. Редактор Кембриджського словника Колін Макінтош зазначив, що у 2025 році слово стало популярним та перетворилось з академічного терміна на вживане слово, а цікавість до нього різко зросла.
Цьому сприяли заручини співачки Тейлор Свіфт із зіркою футболу Тревісом Келсі – подію назвали "парасоціальним моментом". Також зростання пошуків було пов’язане з дискусіями про етичне навчання ШІ.
Серед претендентів також були слова:
- pseudonymization (псевдонімізація) – процес, коли особиста інформація (наприклад, ім'я чи пошта) замінюється на неважливе число або ім'я. Це робиться для унеможливлення ідентифікації людини.
- memeify (перетворювати на мем) означає перетворення події, зображення чи особи на мем. Слово відображає креативність інтернет-культури й показує використання мемів для розваги та комунікації.
Попри зростання популярності обох слів, їх не асоціювали з якоюсь конкретною подією.
