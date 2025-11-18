Кембриджский словарь определил слово 2025 года. Этому способствовала Тейлор Свифт

Термин, ставший словом 2025 года, был придуман более 60 лет назад, однако популярность приобрел лишь сейчас

Помолвка Тейлор Свифт и Трэвиса Келси (Instagram: Тейлор Свифт)

Кембриджский словарь официально объявил слово "парасоциальный" словом 2025 года. Оно описывает одностороннюю связь, которую человек ощущает с известной личностью, персонажем или искусственным интеллектом. Слово стало популярным, поскольку люди часто обращаются к знаменитостям и инфлюенсерам, чтобы почувствовать связь с ними в своей онлайн-жизни.

Это слово впервые появилось в 1956 году, когда социологи наблюдали за телезрителями. Они заметили, что зрители вступают в "парасоциальные" отношения с экранными персонажами. Редактор Кембриджского словаря Колин Макинтош отметил, что в 2025 году слово стало популярным и превратилось из академического термина в общеупотребительное, а интерес к нему резко возрос.

Этому способствовала помолвка певицы Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси – событие назвали "парасоциальным моментом". Также рост поисковых запросов был связан с дискуссиями об этическом обучении ИИ.

Среди претендентов также были слова:

pseudonymization (псевдонимизация) – процесс, при котором личная информация (например, имя или адрес электронной почты) заменяется на незначащее число или имя. Это делается для того, чтобы сделать невозможной идентификацию человека.

memeify (меммифицировать, превращать в мем) означает превращение события, изображения или личности в мем. Это слово отражает креативность интернет-культуры и демонстрирует использование мемов для развлечения и общения.

Несмотря на растущую популярность обоих слов, их не связывали ни с каким конкретным событием.