Чого очікувати від погоди 13 березня: синоптики оновили прогноз

13 березня в Україні очікується хмарність та сніг з дощем

Фото: Укргідрометцентр

Середа в Україні очікується із дощем та мокрим снігом. Хіба що вдень у північній частині атмосфера обмежиться просто щільною хмарністю.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко: температура повітря вночі серед невеликих "мінусів", лише на півдні та заході +2+5 градусів. Вдень 13 березня в Україні передбачається +2+7 градусів, на Закарпатті до +10, в Криму до +15 градусів.

Погода в Києві

У Києві протягом дня триматиметься хмарна погода. Температура повітря від -1 до +3. Вночі -1-2 градуси, вдень можливе підвищення до +4 градусів. На Київщині прогнозують південно-східний вітер, 7-12 м/с.

Погода у Львові

Хмарна погода протримається у Львові увесь день. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він має закінчитися. Температура повітря вночі +3, вдень до +5.

Погода у Дніпрі

У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний сніг вранці може посилитися. У другій половині дня він зміниться на дощ зі снігом і тільки ввечері закінчиться. Температура повітря вночі 0+1, вдень +2+5.

Погода в Одесі

Весь день в Одесі буде хмарним. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері піде сильніше. Температура повітря вночі +4, вдень +5.

Нагадаємо, на 12 березня Український гідрометеорологічний центр попереджав про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Рівень небезпечності, жовтий.

Матеріал створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua та Український гідрометеорологічний центр.