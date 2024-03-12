Чего ожидать от погоды 13 марта: синоптики обновили прогноз

13 марта в Украине ожидается облачность и снег с дождем

Фото: Укргидрометцентр

В среду в Украине ожидается дождь и мокрый снег. Только днем в северной части атмосфера ограничится просто плотной облачностью.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко : температура воздуха ночью среди небольших "минусов", лишь на юге и западе +2+5 градусов. Днем 13 марта в Украине предполагается +2+7 градусов, в Закарпатье до +10, в Крыму до +15 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в течение дня ожидается облачная погода. Температура воздуха от –1 до +3. Ночью -1-2 градуса, днем возможно повышение до +4 градусов. В Киевской области прогнозируют юго-восточный ветер, 7-12 м/с.

Погода во Львове

Облачная погода продержится во Львове весь день. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но к середине дня он должен закончиться. Температура воздуха ночью +3, днем до +5.

Погода в Днепре

На протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Ночной снег утром может усилиться. Во второй половине дня он сменится на дождь со снегом и только к вечеру закончится. Температура воздуха ночью 0+1, днем +2+5.

Погода в Одессе

Весь день в Одессе будет облачным. На протяжении всего дня ожидается дождь, который к вечеру пойдет сильнее. Температура воздуха ночью +4, днем +5.

Напомним, 12 марта Украинский гидрометеорологический центр предупреждал об опасных метеорологических явлениях в Украине. Уровень опасности желтый.

Материал создан LIGA.net по информации Sinoptik.ua и Украинский гидрометеорологический центр .