Чому у новорічну ніч п'ють шампанське: історія традиції

Ігристе шампанське додає святковості смачним стравам на новорічному столі. Звідки виникла традиція пити саме шампанське та які українські традиційні напої підійдуть для святкування

Чому у новорічну ніч п'ють шампанське / Фото: freepik

Чому ми п’ємо шампанське на Новий рік – виникнення традиції

Новорічна ніч – це час магії й згадування сімейних традицій. Однією з найяскравіших традицій є вживання шампанського у перші хвилини Нового року. Але чому саме цей напій став новорічним символом? Розглянемо історію та культурні аспекти цієї звички, а також традиційні українські варіанти напоїв для святкового столу.

Історія виникнення традиції пити шампанське на Новий рік

Шампанське має довгу історію, яка бере початок у Франції. Воно стало популярним напоєм серед європейської знаті ще у XVIII столітті. Завдяки своїм ігристим властивостям шампанське швидко набуло статусу напою для святкувань.

Вважається, що традиція пити шампанське на Новий рік поширилася в Європі після подій 1812 року. Французькі війська, відступаючи, залишали запаси цього напою, і саме він був обраний для святкувань. У нас ця традиція стала масовою в середині XX століття, коли шампанське почало асоціюватися з успішним майбутнім і святковим настроєм.

Більше про традиції новорічної ночі читайте у статті Маланки 2024: дата свята, що воно означає і які народні традиції українців

Шампанське символізує:

святковість і розкіш;

початок нового етапу життя;

побажання удачі, успіху та достатку.

Іскристий напій став невіддільною частиною новорічного столу, що додає йому урочистості та атмосфери свята.

Шампанське в Новорічну ніч / Фото: freepik

Що пити на Новий рік: альтернативи шампанському

Хоча шампанське – головний символ новорічної ночі, є багато інших напоїв, які також доречно подати до святкового столу.

Безалкогольні напої

Узвар – традиційний український напій, який готують із сушених фруктів. Він чудово доповнить святковий стіл і створить відчуття домашнього затишку. Соки та лимонади – вибір для дітей та тих, хто не вживає алкоголь. Глінтвейн безалкогольний – зігрівальний напій із прянощами.

Алкогольні напої

Медовуха – напій на основі меду, який має легкий градус і солодкий смак. Варенуха — гарячий напій із горілки, меду та спецій, що ідеально пасує до зимових вечорів. Вина та лікери – можна підібрати до святкових страв.

Українська культура має свої особливості, коли йдеться про святкові напої. Узвар посідає чільне місце на новорічному та різдвяному столі. Окрім цього, популярність здобули домашні наливки з вишень, слив чи чорниці, які підкреслюють колорит національної кухні.

Сучасний стіл часто доповнюється гарячими напоями — чаєм з медом, трав’яними настоями або какао. Вони створюють затишок та комфорт, особливо під час зимових холодів.

Напої на Новий рік / Фото: freepik

Як вибрати напої для святкового столу

Щоб обрати ідеальний набір напоїв для Нового року, врахуйте такі фактори:

Смаки гостей – чи всі п’ють алкоголь, чи є діти або ті, хто дотримується здорового способу життя. Тематику святкування – чи буде це класичний сімейний вечір, чи молодіжна вечірка. Поєднання з їжею – наприклад, ігристі вина добре пасують до легких закусок і десертів.

Щоб свято було дійсно вдалим, важливо правильно поєднати напої з новорічними стравами. Ось кілька ідей:

Шампанське ідеально підходить до легких салатів, фруктів, сирів та десертів.

Узвар добре поєднується з м’ясними стравами та випічкою.

Гарячі напої — чудовий супровід до печива чи домашніх пирогів.

Традиційні українські новорічні напої / Фото: Напої на Новий рік / Фото: freepik

Традиція пити шампанське на Новий рік має глибокі історичні корені та символізує новий початок. Однак українська культура багата на свої напої, які можуть зробити святкування особливим. Узвар, медовуха чи навіть глінтвейн — усе це доповнить атмосферу і зробить ваше святкування справді незабутнім.