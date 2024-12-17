Коли цієї зими заплановані офіційні вихідні на Різдво 25 грудня, 7 січня та Новий рік 2025

Чи будуть вихідні на Різдво і Новий рік: офіційні дати / Фото: pexels

Скільки вихідних на Різдво 25 грудня і 7 січня

Свята на честь Різдва Христового є одними з найбільш очікуваних у році. Народження Ісуса ми відзначаємо 25 грудня за новоюліанським календарем і 7 січня за юліанським календарем. У 2024 – 2025 році в Україні зберігаються дві дати святкування Різдва, що відповідають традиціям західного і східного християнства. Але:

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25 грудня є офіційним державним вихідним в Україні з 2017 року. Цього дня громадяни отримують додатковий день для відпочинку.

є офіційним державним вихідним в Україні з 2017 року. Цього дня громадяни отримують додатковий день для відпочинку. 7 січня. Різдво за юліанським календарем святкує значна частина українців, але ця дата вже не є державним святом.

У випадках, якщо Різдво 25 грудня припадає на вихідний день, то відповідно до законодавства, наступний робочий день також оголошується вихідним.

Але поки що у зв'язку з оголошеним воєнним станом святкові вихідні скасовані відповідно до змін, внесених Законом № 2352-IX від 01.07.2022.

Разом з тим приватні компанії на власний розсуд можуть запровадити власні графіки вихідних і святкових днів, щоб влаштувати працівникам різдвяні канікули на новорічні свята.

Вихідні на Різдво 2025 / Фото: pexels

Скільки вихідних на Новий рік 2025

Новий рік – це ще одне очікуване сімейне свято, що об’єднує країну та дарує людям час для бажаних зустрічей і відпочинку. З 1948 року Новий рік є державним святом і вихідним днем в Україні.

За звичними правилами, офіційний вихідний припадає на 1 січня. У разі, якщо свято збігається з вихідним днем, законом передбачений додатковий день для відпочинку.

Але 1 січня 2025 року вихідний не планується, оскільки в Україні діє воєнний стан, який подовжено до 7 лютого 2025 року. Тож для українців 1 січня, середа, буде звичайним робочим днем, окрім тих, хто працює в приватних компаніях, в яких запровадять власні графіки вихідних днів.

Вихідні дні на Новий рік 2025 / Фото: pexels

Усі вихідні на Різдвяні свята цього року

Різдвяно-новорічний період в Україні зазвичай асоціюється з тривалими вихідними. Цього зимового сезону ми можемо очікувати на такі офіційні вихідні:

Дата День 28 грудня субота 29 грудня неділя 4 січня субота 5 січня неділя

У 2025 році, через дію оголошеного воєнного стану, всі офіційні святкові вихідні в Україні було скасовано. Це рішення ухвалене для забезпечення безперебійного функціонування державних установ, підтримки економіки та зміцнення обороноздатності країни.

Різдво 25 грудня та 1 січня залишаються визначними датами в календарі, але цього року вони не є вихідними.

Попри відсутність офіційних вихідних, багато громадян планують святкування у форматі, що не заважає робочим обов’язкам і підтримує дух єдності.

Уряд нагадує про важливість збереження спокою, дотримання режиму безпеки й адаптації до умов воєнного часу. Рішення щодо відновлення святкових вихідних буде переглянуто після стабілізації ситуації.