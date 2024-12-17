Когда этой зимой запланированы официальные выходные на Рождество 25 декабря, 7 января и Новый год 2025 года

Будут ли выходные на Рождество и Новый год: официальные даты / Фото: pexels

Сколько выходных на Рождество 25 декабря и 7 января

Праздники в честь Рождества Христова являются одними из самых ожидаемых в году. Рождение Иисуса мы отмечаем 25 декабря по новоюлианскому календарю и 7 января по юлианскому календарю. В 2024 – 2025 году в Украине сохраняются две даты празднования Рождества, соответствующие традициям западного и восточного христианства. Но:

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25 декабря является официальным государственным выходным в Украине с 2017 года. В этот день граждане получают дополнительный день для отдыха.

является официальным государственным выходным в Украине с 2017 года. В этот день граждане получают дополнительный день для отдыха. 7 января. Рождество по юлианскому календарю отмечает значительная часть украинцев, но эта дата уже не является государственным праздником.

Если Рождество 25 декабря приходится на выходной день, то в соответствии с законодательством, следующий рабочий день также объявляется выходным.

Но в настоящее время в связи с объявленным военным положением праздничные выходные отменены в соответствии с изменениями, внесенными Законом № 2352-IX от 01.07.2022.

При этом частные компании по своему усмотрению могут ввести собственные графики выходных и праздничных дней, чтобы устроить сотрудникам рождественские каникулы на новогодние праздники.

Выходные на Рождество 2025 года / Фото: pexels

Сколько выходных на Новый год 2025 года

Новый год – это еще один ожидаемый семейный праздник, объединяющий страну и дающий людям время для желаемых встреч и отдыха. С 1948 Новый год является государственным праздником и выходным днем в Украине.

По обычным правилам, официальный выходной приходится на 1 января. В случае, если праздник совпадает с выходным днем, законом предусмотрен дополнительный день для отдыха. Но 1 января 2025 года выходной не планируется, поскольку в Украине действует военное положение, которое продлено до 7 февраля 2025 года. Для украинцев 1 января, среда, будет обычным рабочим днем, кроме тех, кто работает в частных компаниях, в которых введут собственные графики выходных дней.

Выходные дни на Новый год 2025 / Фото: pexels

Все выходные на Рождественские праздники этого года

Рождественско-новогодний период в Украине обычно ассоциируется с длительными выходными. В этот зимний сезон мы можем ожидать таких официальных выходных:

Дата День 28 декабря суббота 29 декабря воскресенье 4 января суббота 5 января воскресенье

В 2025 году из-за действия объявленного военного положения все официальные праздничные выходные в Украине были отменены. Это решение принято для обеспечения бесперебойного функционирования государственных учреждений, поддержки экономики и укрепления обороноспособности страны.

Рождество 25 декабря и 1 января остаются выдающимися датами в календаре, но в этом году они не являются выходными.

Несмотря на отсутствие официальных выходных, многие граждане планируют празднование в формате, который не мешает рабочим обязанностям и поддерживает дух единства.

Правительство напоминает о важности сохранения спокойствия, соблюдения режима безопасности и адаптации к условиям военного времени. Решение о возобновлении праздничных выходных будет пересмотрено после стабилизации ситуации.