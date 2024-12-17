Будут ли выходные на Рождество и Новый год: официальные даты
Сколько выходных на Рождество 25 декабря и 7 января
Праздники в честь Рождества Христова являются одними из самых ожидаемых в году. Рождение Иисуса мы отмечаем 25 декабря по новоюлианскому календарю и 7 января по юлианскому календарю. В 2024 – 2025 году в Украине сохраняются две даты празднования Рождества, соответствующие традициям западного и восточного христианства. Но:
- 25 декабря является официальным государственным выходным в Украине с 2017 года. В этот день граждане получают дополнительный день для отдыха.
- 7 января. Рождество по юлианскому календарю отмечает значительная часть украинцев, но эта дата уже не является государственным праздником.
Если Рождество 25 декабря приходится на выходной день, то в соответствии с законодательством, следующий рабочий день также объявляется выходным.
Но в настоящее время в связи с объявленным военным положением праздничные выходные отменены в соответствии с изменениями, внесенными Законом № 2352-IX от 01.07.2022.
При этом частные компании по своему усмотрению могут ввести собственные графики выходных и праздничных дней, чтобы устроить сотрудникам рождественские каникулы на новогодние праздники.
Сколько выходных на Новый год 2025 года
Новый год – это еще один ожидаемый семейный праздник, объединяющий страну и дающий людям время для желаемых встреч и отдыха. С 1948 Новый год является государственным праздником и выходным днем в Украине.
По обычным правилам, официальный выходной приходится на 1 января. В случае, если праздник совпадает с выходным днем, законом предусмотрен дополнительный день для отдыха. Но 1 января 2025 года выходной не планируется, поскольку в Украине действует военное положение, которое продлено до 7 февраля 2025 года. Для украинцев 1 января, среда, будет обычным рабочим днем, кроме тех, кто работает в частных компаниях, в которых введут собственные графики выходных дней.
Все выходные на Рождественские праздники этого года
Рождественско-новогодний период в Украине обычно ассоциируется с длительными выходными. В этот зимний сезон мы можем ожидать таких официальных выходных:
|Дата
|День
|28 декабря
|суббота
|29 декабря
|воскресенье
|4 января
|суббота
|5 января
|воскресенье
В 2025 году из-за действия объявленного военного положения все официальные праздничные выходные в Украине были отменены. Это решение принято для обеспечения бесперебойного функционирования государственных учреждений, поддержки экономики и укрепления обороноспособности страны.
- Рождество 25 декабря и 1 января остаются выдающимися датами в календаре, но в этом году они не являются выходными.
- Несмотря на отсутствие официальных выходных, многие граждане планируют празднование в формате, который не мешает рабочим обязанностям и поддерживает дух единства.
Правительство напоминает о важности сохранения спокойствия, соблюдения режима безопасности и адаптации к условиям военного времени. Решение о возобновлении праздничных выходных будет пересмотрено после стабилизации ситуации.