Де в Україні похолоднішає та йтимуть дощі. Прогноз погоди на 16 квітня

Фото: Укргідрометцентр/погода на 16 квітня

Завтра, 16 квітня, атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі, часом із грозами. Як повідомляє Наталка Діденко, впродовж дня опади дійдуть до Вінниччини, Черкащини та Харківщини.

На решті території України дощі малоймовірні. Температура повітря – вкрай неоднорідна. На заході +9+14, на Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області тепло, +18+21 градус. На півночі +17+19 градусів, у центральній частині +23+26 градусів.

На Вінниччині +21 градус, у східних областях +22+26 градусів, у південній частині +23+26 градусів.

Погода в Києві

У Києві 16 квітня часом дощ, можлива гроза. Температура повітря впродовж дня +17,+18 градусів.

Надалі, протягом тижня, переважатиме свіжа, іноді навіть холодна погода з періодичними дощами.

Погода у Львові

У Львові холодніше. Температура повітря вночі +9, вдень +10+12 градусів. Цілий день ітиме дощ.

Погода в інших містах України

У Дніпрі тепло, місцями навіть сонячно. Дощ ітиме лише вночі, а вдень сухо. Температура повітря вдень +23+27, а вночі +15 градусів. Вітер північно-західний до 7 м/с.

В Одесі також тепліше. Дощу не очікується. Температура повітря вночі +18, вдень +24 градуси.

Вітер буде поки що південно-західний, помірний, часом рвучкий та сильний. Заморозки в другій половині тижня можливі, якщо не прикриє небо хмарами.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua