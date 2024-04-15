Где в Украине похолодает и пройдут дожди. Прогноз погоды на 16 апреля

В ближайшие дни ожидается похолодание и дожди. Возможны заморозки

Фото: Укргидрометцентр/погода на 16 апреля

Завтра, 16 апреля, атмосферный фронт обусловит в западных и северных областях периодические дожди, временами с грозами. Как сообщает Наталья Диденко, в течение дня осадки дойдут до Винницкой, Черкасской и Харьковской областей.

На остальной территории Украины дожди маловероятны. Температура воздуха – крайне неоднородна. На западе +9+14, в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях тепло, +18+21 градус. На севере +17+19, в центральной части +23+26 градусов.

В Винницкой области +21 градус, в восточных областях +22+26 градусов, в южной части +23+26 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 16 апреля временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха в течение дня +17, +18 градусов.

Впоследствии, в течение недели, будет преобладать свежая, иногда даже холодная погода с периодическими дождями.

Погода во Львове

Во Львове холоднее. Температура воздуха ночью +9, днем +10+12 градусов. Днем будет идти дождь.

Погода в других городах Украины

В Днепре тепло, местами даже солнечно. Дождь будет идти только ночью, а днем сухо. Температура воздуха днем +23+27, а ночью +15 градусов. Ветер северо-западный, до 7 м/с.

В Одессе тоже теплее. Дождя не ожидается. Температура воздуха ночью +18, днем +24 градуса.

Ветер будет пока юго-западный, умеренный, временами порывистый и сильный. Заморозки во второй половине недели возможны, если не прикроет небо облаками.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua