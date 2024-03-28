Тепло, але вітряно. Яка погода буде в Україні на 28-29 березня

Тепло і сонячно в четвер, у п’ятницю трохи холодніше

Фото: Укргідрометцентр/погода на 28 березня

Четвер в Україні буде теплим. Як повідомляє Наталка Діденко, температура повітря 28-го березня становитиме +12+18 градусів, в Криму до +20+22 градусів. Опади малоймовірні у більшості областей України, лише в західних областях атмосферний фронт зумовить дощі.

Завтра передбачається сильний південно-східний вітер, часом пориви досягатимуть штормових, до 15-22 метрів за секунду.

У п'ятницю – короткочасне похолодання до +10+12 градусів та невеликий дощ. У суботу – сухо, +17+19 градусів. У неділю – сонячно, +19+22 градуси.

Погода у Києві

У Києві четвер буде сонячним, сухим, вітряним та теплим, вдень до +15 градусів. У п’ятницю ймовірний дощ, температура опуститься до +12.

Погода у Львові

У Львові буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. У п’ятницю невеликий дощ зранку. Температура повітря вночі +6+8, вдень +13+14.

Погода в інших містах України

Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Дніпрі до кінця дня. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ. Температура повітря вночі +5, а вдень +14+17 градусів.

В Одесі у четвер протягом усього дня погода буде похмурою. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. А в п’ятницю на небі не буде жодної хмаринки. Сонячно і тепло. Температура вночі +8+10, вдень до +19 градусів.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua.