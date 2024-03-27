Тепло, но ветрено. Какая погода будет в Украине на 28-29 марта

Тепло и солнечно в четверг, в пятницу чуть холоднее

Фото: Укргидрометцентр/погода на 28 марта

Четверг в Украине будет теплым. Как сообщает Наталья Диденко, температура воздуха 28 марта составит +12+18 градусов, в Крыму до +20+22 градусов. Осадки маловероятны в большинстве областей Украины, только в западных областях атмосферный фронт обусловит дожди.

Завтра предполагается сильный юго-восточный ветер, временами порывы будут достигать штормовых, до 15-22 метров в секунду.

В пятницу кратковременное похолодание до +10+12 градусов и небольшой дождь. В субботу – сухо, +17+19 градусов. В воскресенье – солнечно, +19+22 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве четверг будет солнечным, сухим, ветреным и теплым, днем до +15 градусов. В пятницу возможен дождь, температура опустится до +12.

Погода во Львове

Во Львове облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. В пятницу утром небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6+8, днем +13+14.

Погода в других городах Украины

Облака уже с утра покроют небо, и пасмурная погода будет держаться в Днепре до конца дня. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь. Температура воздуха ночью +5, а днем +14+17 градусов.

В Одессе в четверг в течение всего дня погода будет пасмурной. Вечером, вероятно, пройдет мелкий дождь. А в пятницу на небе не будет ни одного облака. Солнечно и тепло. Температура ночью +8+10, днем до +19 градусов.

Создано LIGA.net по информации Sinoptik.ua .