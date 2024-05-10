В суботу – дощ, а на День матері – ідеальна погода. Детальний прогноз на вихідні

Фото: Укргідрометцентр, погода на 11 травня

11 травня, в суботу, вночі очікується +4+11 градусів, без заморозків. Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, максимальна температура повітря в Україні становитиме +13+18 градусів, на півдні та на Закарпатті — до +22 градусів. Місцями невеликі дощі ймовірні на заході, у центрі та на сході.

У неділю опадів в Україні не передбачається. А ось температура повітря дещо знизиться, вночі +3+8 градусів. На крайній півночі та північному сході є ймовірність заморозків. Протягом дня в Україні потеплішає до +10+16 градусів, на півдні та на Закарпатті очікується +17+20 градусів.

Погода у Києві

У Києві 11 та 12 травня без істотних опадів, хіба часом збільшуватиметься хмарність. У суботу тепліше, +15+17 градусів, в неділю похолоднішає до +11+13 градусів.

Погода у Львові

У Львові в суботу невеликий дощ. Температура вночі +9+7, а вдень +16+18 градусів. В неділю сухо, але прохолодніше. Температура повітря вночі +6+4, вдень +11+13 градусів.

Погода в інших містах України

У Дніпрі погода очікується тепла. В суботу так само імовірний дощ. Температура повітря вночі +9+7, вдень +18+20 градусів. А в неділю без опадів, температура вдень до +14 градусів.

На півдні дощі малоімовірні. В Одесі в суботу сухо і сонячно. Температура повітря вночі +11+9, вдень +19+21 градус. В неділю трохи похолоднішає. Температура вночі +8+6, вдень +15+17 градусів.

Загалом по Україні неділя буде сонячною та без опадів.