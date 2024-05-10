В субботу – дождь, а на День матери – идеальная погода. Подробный прогноз на выходные

Фото: Укргидрометцентр, погода на 11 мая

11 мая, в субботу, ночью ожидается +4+11 градусов, без заморозков. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, максимальная температура воздуха в Украине составит +13+18 градусов, на юге и Закарпатье — до +22 градусов. Местами небольшие дожди возможны на западе, в центре и на востоке.

В воскресенье осадков в Украине не ожидается. А вот температура воздуха несколько снизится, ночью +3+8 градусов. На крайнем севере и северо-востоке есть возможность заморозков. В течение дня в Украине потеплеет до +10+16 градусов, на юге и Закарпатье ожидается +17+20 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 11 и 12 мая без существенных осадков, разве что временами будет увеличиваться облачность. В субботу теплее, +15+17 градусов, в воскресенье похолодает до +11+13 градусов.

Погода во Львове

Во Львове в субботу небольшой дождь. Температура ночью +9+7, а днем +16+18 градусов. В воскресенье сухо, но прохладнее. Температура воздуха ночью +6+4, днем +11+13 градусов.

Погода в других городах Украины

В Днепре погода ожидается теплой. В субботу так же возможен дождь. Температура воздуха ночью +9+7, днем +18+20 градусов. А в воскресенье без осадков, температура днем до +14 градусов.

На юге дожди маловероятны. В Одессе в субботу сухо и солнечно. Температура воздуха ночью +11+9, днем +19+21 градус. В воскресенье немного похолодает. Температура ночью +8+6, днем +15+17 градусов.

В целом по Украине воскресенье будет солнечным и без осадков.