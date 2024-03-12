Яке свято 12 березня та кого вітати з іменинами

Розповідаємо, яке свято святкують 12 березня, які події сталися в цей день, і хто святкує день ангела

Фото: Pexels/Vlada Karpovich

12 березня відзначають Всесвітній день боротьби з кіберцензурою. Ініціаторами створення свята виступила "Міжнародна амністія" разом з організацією "Репортер без кордонів" у 2008 році.

Метою Всесвітнього дня боротьби з кіберцензурою є заохочення людства до розвитку свободи слова та рівних можливостей в інтернеті. До 12 березня організовують різноманітні тематичні розмови з IT-спеціалістами, операції свободи для розблокування доступу сайтів і таке інше.

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Яке релігійне свято 12 березня

В цей день за новим церковним календарем вшановують пам’ять преподобного Феофана Сповідника. У народному календарі – Феофанів день. Феофан народився у 759 році в Константинополі в родині префекта Егейських островів, який був родичем грецького імператора Костянтина Копроніма. Як і його батько, Феофан обрав кар'єру чиновника.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, в Україні розпочалася Масляна. Цього року триватиме по 17 березня.

Хто святкує іменини 12 березня

Іменини в цей день святкують Володимир, Вольдемар, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Олександр, Семен, Сергій та Ян.

Які події сталися 12 березня

1940 – закінчилася радянсько-фінська війна. Фінляндія втратила Карельський перешийок, СРСР не вдалося зробити Фінляндію радянською республікою.

1947 – президент США Гаррі Трумен висунув зовнішньополітичну програму ("Доктрина Трумена"), згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім "вільним народам" проти загрози комунізму.

1999 – Чехія, Польща та Угорщина вступили до НАТО.