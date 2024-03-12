Какой праздник 12 марта и кого поздравлять с именинами
12 марта отмечается Всемирный день борьбы с киберцензурой. Инициаторами создания праздника выступила "Международная амнистия" вместе с организацией "Репортер без границ" в 2008 году.
Цель Всемирного дня борьбы с киберцензурой – поощрение человечества к развитию свободы слова и равных возможностей в интернете. До 12 марта организуют различные тематические разговоры с IT-специалистами, операции свободы для разблокирования доступа сайтов и т.д.
Какой религиозный праздник 12 марта
В этот день по новому церковному календарю чтят память преподобного Феофана Исповедника. В народном календаре – Феофанов день . Феофан родился в 759 году в Константинополе в семье префекта Эгейских островов, который был родственником греческого императора Константина Копронима. Как и его отец, Феофан избрал карьеру чиновника.
Напомним, вчера, 11 марта, в Украине началась Масленица. В этом году продлится до 17 марта.
Кто празднует именины 12 марта
Именины в этот день празднуют Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Александр, Семен, Сергей и Ян.
Какие события произошли 12 марта
1940 – закончилась советско-финская война. Финляндия потеряла Карельский перешеек, СССР не удалось сделать Финляндию советской республикой.
1947 – президент США Гарри Трумэн выдвинул внешнеполитическую программу ("Доктрина Трумэна"), согласно которой Америка готова оказывать помощь всем "свободным народам" против угрозы коммунизма.
1999 – Чехия, Польша и Венгрия вступили в НАТО.