20 "шахедів" із 20: Повітряні сили відзвітували про нічну роботу по російських безпілотниках
Вночі проти 9 квітня, російські окупанти атакували регіони України 20 ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". Силам протиповітряної оборони вдалося збити всі з них, повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.
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У результаті протиповітряного бою збито усі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.
За даними Олещука, Росія атакувала також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.
До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- У ніч проти 9 квітня, Росія здійснила нову масовану атаку шахедами. Цього разу дрони-камікадзе намагалися атакувати західні та центральні регіони України: ППО працювала на Львівщині, вибухи чули в Полтавській та Хмельницькій областях.