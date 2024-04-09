20 "шахедов" из 20: Воздушные силы отчитались о ночной работе по российским беспилотникам

Россия атаковала также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донбасса

ПВО (Фото: Командование ОС ВСУ)

В ночью на 9 апреля, российские оккупанты атаковали регионы Украины 20 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136". Силам противовоздушной обороны удалось сбить все из них, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

По данным Олещука, Россия атаковала также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области.

К отражению воздушного нападения привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.