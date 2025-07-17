20 штатів подали до суду на адміністрацію Трампа через скорочення фінансування

Штати вимагають відновити програму грантів FEMA, що допомагала у захисті від стихійних лих

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

20 американських штатів подали до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа через закриття програми FEMA, спрямованої на будівництво стійкої інфраструктури для протидії стихійним лихам. Про це повідомляє Axios.

Позов був поданий до суду Бостона (штат Массачусетс) 16 липня.

"Односторонньо закривши флагманську програму FEMA щодо пом’якшення наслідків стихійних лих, відповідачі діяли незаконно та порушили основні принципи розподілу влади", – йдеться в документі.

Серед штатів, що подали до суду на адміністрацію Трампа, – Каліфорнія, Вашингтон, Нью-Йорк, Массачусетс тощо. Більшість з них, як зазначає видання, очолюють демократи.

Штати вважають, що відмовившись витрачати кошти, спрямовані Конгресом на посилення захисту громад або намагаючись витратити їх на інші програми, адміністрація президента США "порушила Конституцію та незаконно втрутилася у повноваження Конгресу розпоряджатися бюджетом".

За словами позивачів, проєкти, які розроблялися роками та в які громади інвестували мільйони доларів на планування, отримання дозволів і екологічну експертизу, тепер опинилися під загрозою.

"А тим часом американці по всій країні стикаються з підвищеним ризиком шкоди від стихійних лих", – зазначили вони.