24 травня по всій Україні діятимуть погодинні відключення світла

Відключення світла (Фото: Укренерго)

24 травня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 00:00 до 24:00. Про це повідомила пресслужба національної енергетичної компанії Укренерго.

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"Причина – дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й у денні години буде наявний дефіцит електроенергії", – пояснили там.

Такі відключення можуть бути застосовані у разі перевищення визначених обсягів лімітів споживання. Компанія акцентує, що ці показники її Диспетчерський центр щовечора доводить до кожного обленерго.

Інформацію про відключення в областях можна дізнатися у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Фото: Укренерго

З березня 2024 року Росія завдала п'ять масованих ударів по енергосистемі України, вивівши з ладу до 8 ГВт потужностей генерації електроенергії.

Міністерство енергетики ще не знає, яким буде тариф на електроенергію для населення з червня, але упевнене, що він буде посильним.

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